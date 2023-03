Para el Pueblo y por el Pueblo, saliva y cuernos

Se viene la Semana Santa con todos sus festejos. Días donde la Autoridad juega un papel importante como proveedor de condiciones. En la carrera de Derecho los profesores enseñan más tradiciones que “La Ley va siempre un paso atrás de la realidad”. Pero ese dicho ya pasó a ser una terrible atenuación que subestima lo que vivimos. Entre la Ley y la Calle hay una distancia ante la cual el Gobierno se hace de la vista gorda de sus obligaciones frente a las fiestas. Como prueba de ello hace falta recordar lo que pasó el año pasado en Yautepec, cuando un borracho sacó un arma de fuego y disparó sin más, matando a una persona e hiriendo a otra. ¿O qué tal hace unas semanas, en el carnaval de Tepoztlán? Una gran cantidad de gente se llevó por las patas la capacidad de la autoridad de evitar el caos. La Semana Santa todavía no empieza y ya tenemos una tragedia con la explosión en Totolapan. ¿Qué hemos hecho al respecto para prevenir, corregir, evitar estos vicios? Poco o nada.

¿Quién está diseñando las herramientas de política pública para lograr controlar la realidad que se nos fue de la mano? Hablo de materias como Seguridad, Protección Civil, Agua, Transparencia, Tránsito, por mencionar algunas de las que han estado en el ojo del Huracán ¡, últimamente. Da la impresión de que nadie está haciendo algo al respecto. Al menos no con eficiencia.

El otro día salió el presidente municipal de Cuernavaca a decir que quiere quitar los pasos peatonales elevados de la ciudad para poner más topes, que porque no le alcanza para darles mantenimiento. ¿Esa es una propuesta basada en el estudio de datos que arrojaron tal política como la ideal para ejecutar? ¿O fue, más bien, una ocurrencia para tener algo que decir? Las Autoridades se acostumbraron a dar entrevistas banqueteras donde hacen propuestas mágicas. Bueno, eso en el mejor de los casos, pues es más común que desvíen el tema, cómo lo hizo el Gober, que además nunca está, pero que cuando estuvo esta semana salió a hablar de Henry Martin y el América. Ya hizo compromiso con Martin para defenderlo si lo siguen criticando por copiarle el festejo. (Aguas Henry, porque el Cuau tiende a hacer compromisos de pura saliva) ¿Qué lado de la balanza está peor? El que propone a lo buey, o el que distrae a la mala…

La semana pasada, a tono de broma, comparaba al Gobierno del Estado con el de San Juan de los Saguaros en la película La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada. Lo hice con la intención de recalcar que trabajan para promover sus intereses, no los de la población. Me quedé pensando ¿cuál es el proyecto de Gobierno que ejecuta una u otra administración? Me aterra pensar que ,más que servir al pueblo bueno, como dice el Tlatoani, están para servirse de la realidad de Juan Vargas: el reto de su partido era estar en el poder por siempre y para siempre. Fin.

Preparemos la Ruta de los Festejos para la Semana Santa.