Mis dos centavos de opinión sobre la carrera electoral

Este fin de semana hay elecciones. En el Estado de México se vota por gobernadora y en el Estado de Coahuila se votan gobernador y diputados. En la escena política es el preámbulo para el proceso federal de 2024 donde elegiremos al siguiente presidente o presidenta del país.

Así de lejitos, todo parece indicar que el PRI pierde el Estado de México por primera vez en casi cien años. Es más, aunque llegara a ganar la elección Alejandra del Moral, la realidad es que el tricolor quedaría supeditado a la alianza electoral. Ahora que, si lo gana Delfina, es el triunfo del señorío de Texcoco sobre el señorío de Atlacomulco, una victoria que será narrada en los libros de historia como el final de una dinastía política que lo tuvo todo. La realidad más evidente es que gane quien gane, el PRI como lo conocemos estará en su punto más débil desde su nacimiento. ¿Alguien opina lo contrario? Pues que me pruebe equivocado este domingo.

En Coahuila, la cosa pinta al revés. Todo parece indicar que la alianza con el PRI a la cabeza conservará el Gobierno del Estado y, junto con Durango, será el nuevo bastión político priista. No por otra cosa sino porque son los únicos estados. Aquí la historia no es si el PRI tiene cola que le pisen, porque de los Moreira ahorita no vamos a hablar. La historia es los pleitos internos y la compra de caricias dentro de la Cuarta Transformación. A una semana de la elección, la dirigencia nacional de MORENA está haciendo milagros para lograr que los candidatos del PT y del PVEM apoyen a su desinflado, Guadiana. Ambos partidos se hicieron del rogar, literalmente. Pero poco pueden resistir cuando del otro lado está el látigo amenazante de Andrés Manuel. Aquí los sacrificados son los candidatos Ricardo Mejía y Lenin Pérez, que se rehúsan a claudicar en favor del nefasto de Guadiana (quién opine que no es nefasto, que también lo demuestre).

Atrás de toda esta estrategia electoral, en ambos estados, queda la duda sobre si existe un acuerdo más profundo, por abajo del agua, entre el PRI y Andrés Manuel. Ese famoso Amlito que ha sido el caballo de troya que desde adentro destruye las posibilidades de la alianza opositora que representan el PRI, el PAN y el PRD. ¿Habrán acordado el Edomex a cambio de que AMLO le perdone la cárcel a Alito? ¡Quién sabe!

Lo que sí sabemos desde ahorita es que, en aras de ser competitivos en lo inmediato, el PAN ha sacrificado el futuro de la oposición. Si de por si era complicado entender la alianza con el PRD en 2017 ¿cómo podemos entender que los partidos que se dicen de izquierda y de derecha se hayan aliado, primero contra el PRI… y ahora con el PRI?

Para el 2024, sigue habiendo una carrera cuesta arriba para la oposición, que está entre la espada y la pared para escoger candidato o candidata que le pueda ganar a la 4T. Según ellos su gran éxito es haber negociado las candidaturas del 23, por llevar la mano pesada en la del 24. Pero la realidad es que al hacer eso se metieron a la cama con el más feo del baile. ¿Quién le va a creer al PAN?

¿Lilly Téllez es la carta fuerte? ¿en serio? Parece que nunca vamos a aprender que la política no se trata de llamar la atención, sino de construir. En Morelos sabemos de primera mano que no por ser popular se es buen gobernador. No sé qué me daría más miedo: otros seis años con Andrés Manuel o seis con Lilly. De cualquier manera, no suena nada atractivo. Así que antes de andarle regalando el poder a los más gritones, deberíamos pensar para qué queremos el poder. Si me preguntan a mí, el futuro es naranja.