Los Derechos Humanos no son negociables. Si Qatar quiere ser parte de la comunidad internacional no puede organizar el Mundial y desconocer la realidad que viven sus participantes.

El argumento de “mi casa, mis reglas” no aplica. Esto es un Estado que quiere que la comunidad internacional los voltee a ver con respeto, no un boomer poniéndole horario de llegada el día de fiesta a su hija adolescente. Estamos hablando del derecho que tiene cada persona a desarrollar su personalidad como le dé la gana.

¿Quieren construir estadios de un solo uso y una huella de carbono enorme? Bueno, no los podemos obligar, después de todo viven de las regalías del petróleo. ¿Quieren contratar mano de obra migrante y barata en condiciones de esclavitud para construirlos? Pues no podemos hacer mucho si aquí no resolvemos nuestros propios problemas con los migrantes y el salario mínimo. ¿Quieren limitar el consumo del alcohol a los turistas en los espacios públicos? Adelante, ahí si están en todo su derecho. Lo que no tiene madre es que a pesar de las críticas internacionales insistan en seguir con la homofobia hacia la comunidad LGTB.

En el partido entre Alemania y Japón, el portero alemán Manuel Neuer, que además es capitán del equipo, traía en su brazo una banda en apoyo a la inclusión social de la comunidad. Uno de los árbitros del partido se acercó, como lo han hecho con otros jugadores que también portan el gafete, para reclamarle. Es una situación que se manda desde las altas esferas de la FIFA, quien busca quedar bien con los jeques qataríes que han invertido mucho dinero en sus mordidas para organizar el mundial.

Puede sonar a que es un tema banal, que no representa mayor conflicto. Pero de fondo estamos hablando de una de las libertades más importantes e históricamente reprimidas que tenemos en el mundo.

“Si quieren hacer esas cosas, que se queden en sus casas” tampoco aplica para el caso, porque, otra vez, no estamos hablando de un tema cultural que afecte el orden público o los derechos de terceros. Estamos hablando de la libertad para ser quien quieras ser sin miedo a que eso limite tus posibilidades de felicidad. Si lo que molesta son las muestras de afecto en público, ese tema podemos discutirlo con la misma tranquilidad que la prohibición de tomar en público. Pero no es el caso. Aquí lo que molesta es la evolución social que reconoce la libertad de escoger quien eres, cómo te presentas al mundo y dónde sentirte cómodo, cuando se trata de una monarquía controladora que ve con ojos desaprobatorios el tema.

La FIFA ha demostrado en las últimas décadas ser uno de esos monstruos amorales que se mueven en función de intereses económicos. No parece molestarle el tema una vez que la cajita de las monedas suena, y para que siga sonando está dispuesto a hacer un patético esfuerzo por pedirle a los árbitros molesten a los jugadores que promueven la inclusión.

Creo que si ya se va a hacer un esfuerzo, podría ser en transparentar la toma de decisiones en esta organización internacional y no fomentando el trato desigual. Si no mal recuerdo, tienen una campaña contra el racismo, que por lo visto no es más que whitewashing. ¿Dónde está la coherencia? Negocien todo lo que quieran el reparto de las utilidades del mundial, ese al final del día es problema de los que ponen dinero par la FIFA. Pero los Derechos Humanos no son negociables.