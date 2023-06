Días de Soltar | Los costos de oportunidad de la democracia

Me acuerdo muy bien del día que Fox ganó las elecciones. La algarabía generalizada se notaba en las calles donde los coches pasaban tocando el claxon y las banderas de México se ondeaban celebrando la victoria en una batalla que los mexicanos habíamos estado luchando desde hacía casi cincuenta años. La batalla por la democracia. El problema fue que la democracia nos trajo otros problemas que no estábamos preparados para enfrentar. Así como el adolescente que por fin se sale de la casa de sus papás para evita el yugo de la autoridad, solo para darse cuenta de que ahora es responsable que pagar renta y llenar la despensa.

El autoritarismo que el presidencialismo mexicano construyó durante la primera mitad del siglo XX se volvió una piedra grande que incomodaba el zapato de los mexicanos para la segunda mitad del siglo. Todo un sistema político que se había edificado para darle al país el orden y la estabilidad que los conflictos del siglo XIX y la Revolución nos habían negado, dejó de ser viable en el momento en que los ciudadanos empezaron a reclamar libertades. El famoso desarrollo estabilizador descansaba en gran medida en la capacidad de un presidente para controlar todos los espacios de ejercicio político, desde su gabinete, hasta las regidurías de los ayuntamientos, con ayuda de un partido político que organizaba a la gente y planchaba los problemas. Las decisiones no eran democráticas, eran autoritarias. La política de desarrollo, el gasto público, las obras de infraestructura y hasta la sucesión se definían en la oficina del presidente, que encargaba a los gobernadores simplemente administrar la política local. Funcionaba, México pasó de ser el país de ejércitos a la orden de caudillos, a ser el de un partido político con ejército de civiles organizados. Esa diciplina partidista, junto con otros factores articularon el sistema que industrializó al país y lo transformó de rural a urbano.

Los problemas empezaron cuando los mexicanos tuvieron resultas las necesidades más básicas, como alimentación o salud, y además sobraba quincena a final del mes. Se empezaron a reclamar más libertades, que tardaron tres décadas en consolidarse a través de la transición hacia la democracia. Una democracia que nos permitiera elegir a nuestros gobernantes, y no ser víctimas de berrinchudos como Echeverría que imponían su voluntad sobre la de la sociedad. Queríamos ser parte de la toma de decisiones.

Un par de décadas después de aquella victoria de la por democracia, los problemas son diferentes. Rompimos el sistema de balanzas y contrapesos que se había construido y nos oprimía, pero no lo reemplazamos por uno nuevo. Lo dejamos así, roto, y entre esas grietas se nos ha escapado la oportunidad de seguir mejorando el país. A mí me parecen evidentes esas oportunidades perdidas en el caso de los Gobernadores a quienes el presidencialismo olvidó enseñar a gestionar el desarrollo y que, al no existir ya el látigo de un presidente omnipotente que los controle, se volvieron titanes imparables sin contrapesos reales. ¿Cuántas administraciones estatales de la historia reciente son ejemplos que seguir? Hace falta ver los casos de los Duartes o Padres para empezar a entender hasta dónde llega el poder sin control. Poder que desgraciadamente no paró en las gobernaturas, miles de presidencias municipales se volvieron cajas chicas de bandoleros que jamás pensaron tener acceso a tanto dinero y tan fácilmente. Cuauhtémoc Blanco juraba que ser futbolista era la profesión más redituable, hasta que se topó con el Ayuntamiento de Cuernavaca. Las grietas del sistema le permitieron disponer de recursos públicos sin tener que preocuparse por la deuda o el bienestar públicos y, a pesar de carecer resultados positivos, la democracia lo volvió a premiar, ahora con la gubernatura.

Hoy, corremos un riesgo más grande: el riesgo de que otro berrinchudo, en aras de consolidar su venganza en contra de un sistema que nunca lo consideró apto para gobernar, destruya más el sistema de balanzas y contrapesos. Las grietas que la democracia había causado se están volviendo abismos. Ese es el verdadero tigre que soltó la petulancia de la democracia.