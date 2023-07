¡El proceso electoral ya empezó! Nuestro tlatoani, guía moral, master, sensei, presidente y host de las mañaneras se encargó de adelantar el proceso. Lo inició, algunos dirían, desde agosto de 2021. Otros más conservadores dirán que apenas hace un par de meses, en la primavera de 2023. Todos los participantes bien y de buenas, llenos de energía, dinero y bardas para pintar. El único problema -pequeño, ligero, apenas visible- es una desagradable violación a las leyes electorales.

¿Para qué tenemos reglas si no estamos dispuestos a seguirlas? Todo mundo está viendo los actos anticipados de campaña, y más allá de que el INE los castigue o de que el castigo tenga dientes, el problema es que estamos dejando evidente nuestro poco interés en el estado de derecho. ¿Qué dice sobre nosotros que las dos principales fuerzas políticas del país estén violando la ley y no importe? Evidentemente hay algo mal con esas leyes. ¿Por qué no cambiamos las reglas del juego por unas que si se puedan seguir?

Antes que modificar las leyes para que se asemejen más a las reglas de un juego transparente, equitativo, justo, estamos haciendo una bolsa de palomitas para sentarnos en el sillón a ver que sucede con nuestra democracia y esto no es algo que esté pasando solo ahorita con AMLO, que usa sus mañaneras para influir en el proceso, haciendo precisamente lo que le hicieron a él en el 2006 y de lo que tanto se quejó. Es algo que sucede sistemáticamente desde el siglo pasado en México. Es un paradigma que podemos llamar el “obedézcase, pero no se cumpla” del valemadrismo mexicano. Ahí están las leyes, pero con una lanita por acá, un favorcito por allá o unos ojitos aquí abajito las podemos evitar. En política, eso corrompe nuestro sistema profundamente. Más allá del clientelismo electoral, que financia las voluntades, transportes y tortas desde un mitin hasta un plantón en Reforma, durante los procesos se evidencia en dos espacios muy claros.

El primero es el financiamiento de las campañas. María Amparo Casar hizo después de las elecciones del 2018 una investigación que tituló “Dinero bajo la mesa” donde trata de ponerle método a determinar cuánto cuesta una campaña. En ese trabajo, determinan que una campaña promedio a gobernador en el país cuesta unos quinientos millones de pesos. Y eso solo para ser competitivo, no necesariamente ganarla. Operadores políticos de diferentes partidos a los que les he preguntado por esas cifras me aseguran que las cantidades reales son mucho más chicas, sin embargo, no tenemos manera de saberlo en realidad ¡porque todo se hace en violación a la ley, sin transparencia, vigilancia o madre!

El segundo es la propaganda. Si bien parte importante del financiamiento se usa para promocionar el mensaje del candidato o en contra de los otros, el uso de publicidad tiene sus reglas propias, que sistemáticamente se han estado violando sin que hagamos mucho al respecto. Las bardas con frases como #EsClaudia #ElWeroEs #LucyVa o las colas de camión con portadas de revistas falsa como “Lideres” donde salen fotos de Diputados, Presidentes Municipales o Secretarios de Estado anunciando proyectos de ensueño o alguna frase perspicaz cada vez son más recurrentes, ya no es solo de temporada electoral, están permanentemente expuestos todo el año todos los años.

¿Por qué permitimos esto los mexicanos? Permitimos que la clase política se salga con la suya violando la ley sin consecuencia alguna. Es más, hasta les conviene: si quieres competir en política, debes seguir esos mismos pasos. ¿Qué pasaría si modificamos las leyes para que regulen la realidad y no una utopía?