Las oportunidades de la Alianza

La semana pasada en esta columna hablamos de la apariencia frankensteiniana de la alianza opositora conformada por el PRI, el PAN y el PRD que desde afuera parece ser un monstruo. Esta semana quiero ir más allá de las apariencias a platicar sobre las oportunidades que presenta para el futuro del país. Pues más allá de la poca credibilidad que tienen los liderazgos de hoy en esos tres partidos, el objetivo para los mexicanos debe ser construir el modelo de negociación política que se institucionalizará a futuro y nos permitirá reformar ese presidencialismo mexicano del siglo pasado que, si bien estabilizó el país y nos permitió crecer económicamente, llegó un momento en que se anquilosó creando nuevos problemas.

La democracia trajo consigo la libertad para que el pueblo mexicano decida el rumbo, pero también trajo el desajuste en la balanza del poder del sistema presidencialista y nuevos abusos por parte de un grupo de beneficiados que ya no tenían que responder a un presidente omnipotente. Esos fueron costos de oportunidad. El reto actual es volver a balancear ese sistema que anteriormente descansaba enteramente en un presidente que verticalmente decidía todo en todo el país. El día que el partido hegemónico dejó de habitar los Pinos, esa jerarquía se rompió y con ello la entropía se hizo presente. Desgraciadamente, cuando no hay contrapesos bien definidos al poder, éste tiende a corromperse. Ejemplos de esta corrupción los vemos sexenio tras sexenio en todos los estados, y eso solo por hablar de los gobernadores. ¿Qué pasó con los problemas que ya existían como la pobreza y la desigualdad o los nuevos como el deterioro ambiental y la violencia? ¿Cómo se han estado organizan las soluciones? ¿Qué soluciones han funcionado?

Un inicio de solución puede ser el gobierno de coalición que plantea el Frente Amplio por México. Ya no tenemos un partido único, que además depende del presidente de la República. La fórmula de la gobernabilidad ahora tiene más variables. No hemos logrado balancear esa fórmula, y ese es el reto que el proceso de armado de un gobierno de coalición y el gobierno de coalición mismo podría representar. Hoy por hoy, este proceso podría ser una especie de curso intensivo de gobernabilidad moderna.

Puede ser, no necesariamente lo será, pues desgraciadamente hay una tendencia a simular. Esa es mi principal reticencia. ¿De verdad tienen los partidos tradicionales la intención de abordar los problemas públicos con nuevas alternativas construidas desde la pluralidad política? O vamos a llevarnos otra decepción como la transición de Fox. Veremos en las próximas semanas qué tanto permiten las cúpulas partidistas las decisiones se tomen verdaderamente con participación de la sociedad. El primer tiro es el de la definición de la candidatura. ¿Tendrán esas cúpulas la inteligencia para reconocer los candidatos cupulares no tienen empuje? O impondrán sus condiciones con un proceso simulado.

Independientemente de lo que haga el Frente, yo quiero dejar claro que no existen solo dos opciones, y reducir el discurso público a que “estas con nosotros o en contra” es un error de cálculo de enormes proporciones, pues continua la polarización y el mundo de hoy es multipolar. La transformación de cuarta ganó precisamente porque los otros partidos grandes no opusieron resistencia en el 2018. Andrés ahora sí fue un presidente legítimo. El proyecto que venga para el 2024 tiene que aprender de esas experiencias y ofrecer alternativas diferentes de gobierno… no lo mismo, pero revolcado.