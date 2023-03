La voz de Miryam Acosta

La tribu es como un águila donde un ala es masculina y otra femenina; sólo cuando las dos son iguales somos capaces de volar.

Jane Goodall

Inicio con esta frase que, de manera personal, me hizo tomar conciencia de la importancia que tiene mi voz y la de miles de mujeres alrededor del mundo. Durante años gran parte de nuestra educación se basó en frases como “Calladita te ves más bonita”, “no puede, es niña”, “mujeres, ni juntas ni difuntas” haciéndonos creer, que no podíamos trabajar en equipo, que debíamos ceder nuestros sueños y que había algo mal con nuestro género, cuando la realidad es totalmente distinta y no hay nada de malo con nosotras.

Por desgracia estas ideas sin fundamento originaron que durante generaciones las mujeres dudáramos de nuestra capacidad, compitiéramos unas con otras y optáramos por dejar nuestra toma de decisiones en manos de alguien más. Por fortuna y gracias a miles de mujeres que han existido antes que yo, hoy cada día somos más, conectadas entre nosotras, capaces de crear redes de apoyo que contribuyan a construir una sociedad más justa y equitativa. Estas mujeres de luz, fuertes, generosas, capaces y amorosas están en todos lados. Huitzilac no podía quedarse sin ellas.

A lo largo de mi vida he tenido la fortuna de conocerlas, escucharlas y aprender de ellas, han sido fuente de inspiración, compartiendo conmigo historias que van desde la revolución mexicana hasta nuestra actualidad, narrando como nuestras ancestras alimentaron a las tropas que pasaban por Huitzilac, administraban de manera impecable los pocos recursos que había, cuidaban y sanaban a los enfermos, alzaban la voz y defendían con fuerza nuestro territorio.

Algunas de mis historias más cercanas fusionan fortaleza, ímpetu y sororidad, ¿Quién no ha probado las quesadillas en Tres Marías? pues bien ese centro comercial que al día de hoy sigue siendo fuente de ingreso para muchas familias, fue gestionado y supervisado por un grupo de mujeres, (entre ellas mi abuela Dolores García, Rosa Briseño, Concepción Hernández y Elena Ortega). Quienes, viéndose en la necesidad de llevar alimento a sus hogares, alzaron la voz y lograron su sueño, rompiendo con la idea de que “las niñas y las mujeres no podemos”.

La organización social como base del desarrollo tiene rostro de mujer. Les comparto que parte de los servicios municipales que tenemos en la comunidad (luz, calles, alumbrado público) fueron gestionados por mujeres como Pina, Ana y Félix Muñoz.

Hoy en día los centros culturales que hay en nuestro municipio son iniciativas de mujeres, algunas de las brigadas forestales son guiadas por mujeres, proyectos sociales, empresas y negocios establecidos en Huitzilac son administradas y lideradas por mujeres, dos ayudantías municipales son representadas por mujeres, esperemos pronto también haya mujeres en cargos de toma de decisiones en Bienes Comunales (esa es otra historia, pues solo el 10% del padrón de comunales son mujeres).

Aún faltan muchos por hacer, pero lo vamos a lograr, es importante mencionar que el “Feminismo” no es una lucha entre géneros, no es división ni confrontación es más bien un tema de justicia social. Como mujeres el reto más importante lo tenemos todas y cada una de nosotras en nuestro interior, en nuestro dialogo interno en nuestra conexión con nuestra dualidad, en alzar nuestra voz y desafiar lo establecido, romper patrones para crear nuevas historias, en reconocer nuestra feminidad, nuestra fuerza, energía y capacidad, para guiar, motivar, inspirar y liderar proyectos que permitan a más generaciones ir más allá de lo establecido confiando en su tribu y en la fuerza de sus alas.