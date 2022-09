La tradicional Feria de Tlaltenango

El colmo de nuestras tradiciones es cuando vivimos presos de ellas; cuando somos rehenes de nuestras propias costumbres.

Cuando era niño viví con mi familia en una casa cerca de donde ocurre la Feria de Tlaltenango. Me acuerdo esperar en el interminable tráfico que se hacia en esas épocas para llegar a casa, soñando despierto con darme una vuelta a la Feria. Un sábado me escapé. Trepé la barda del vecino y, mientras su perro me veía atónito pensando si ladrar o no, corrí a la Feria. Había asaltado la cajita del cambio de mi mamá, llevaba suficiente morralla para comprarme unos luchadores de plástico y un refresco. Me acuerdo de haber pensado que era cool hicieran la Feria a media calle. Ya desde chico me parecía buena idea recuperar espacios público y quitárselo a los coches. Pero ¿cuál es el punto de inflexión entre usos y costumbres por un lado y modernidad por el otro? ¿Tapar una vialidad principal es parte de la costumbre o podemos tener espacios para estas actividades sin provocarle un caos a los habitantes de la zona? En mi caso, esa vez, seguí paseando por la feria, jugué canicas y traté de comprar los luchadores, pero no me alcanzó. Terminé con un refresco, regresando a mi casa a ver el Cine Permanencia Voluntaria de Canal 5. Esos buenos tiempos.

Eso fue hace más o menos veinte años, y la feria ya generaba opiniones encontradas respecto a la validez de los usos y costumbres como excusa para bloquear la calle. Cuál es la tradición que vale en el caso de Tlaltenango. Hay tiendas de la Comercial Mexicana que llevan ese o más tiempo establecidas. ¿Julio Regalado ya califica como usos y costumbres? Habría que cerrar Plan de Ayala en julio.

¿Por qué seguimos celebrando la Feria de Tlaltenango a mitad de una avenida principal? ¿Qué tradición es tan importante que no pueda ser trasladada, por ejemplo, al Parque Tlaltenango, ahí, a unos cuantos metros?

No me gusta el discurso de la modernidad cuando va relacionado a meras cuestiones económicas y a costa de la perdida de cultura. Pero sí creo que debemos aspirar a tener espacios públicos más modernos en donde poder seguir promoviendo nuestras tradiciones, o al menos, donde entorpecer el tránsito tenga una razón evidente y de orgullo justificado. La Feria de Tlaltenango debe encaminarse a ser un atractivo turístico que genere beneficios para todos los que en ella participan: organizadores, vecinos, visitantes, locatarios. Cobrar los espacios –marcados en el piso con gis– y disfrazarlo de usos y costumbres para cerrar Avenida E. Zapata no es precisamente a lo que los expertos llaman desarrollo económico. ¿Dónde está el valor histórico? ¿Los organizadores lo tienen contemplado para algo más que justificar su bisne?

Los usos y costumbres son tradiciones que aportan cultura y nos dan identidad. ¿Dónde está esa identidad? Jamás he escuchado de un chilango que diga “¡Ah! Este fin es la Feria de Tlaltenango, vamos a hacer turismo en Morelos. Vi en redes que venden sopes de $400”.

¿Qué pasa con nuestras Tradiciones? Se están diluyendo con la excusa de hacer dinero. En los últimos años, alrededor de todo el Estado las Ferias han tenido problemas serios, por la degradación de esos valores a costa de beneficios económicos para los más vivos. Conflictos violentos entre organizadores, el crimen organizado merodeando, borracheras sin control que acaban en más violencia. ¿Ese es el valor intrínseco que promueven?

No busco dar una opinión moralista, pero sí que tengamos ciertas criterios de control, para que las Ferias sean un espacio para disfrutar. Tenemos que repensar nuestras dinámicas sociales y anclarlas a los usos y costumbres, para no perder identidad. Pero también pensarlas para funcionar en un entorno moderno, donde abonen a las soluciones y no sean parte de los problemas. Un par de sopes de $400 no le soluciona nada a nadie.