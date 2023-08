La progresiva espiral dantesca de las reglas suaves

Dentro de la teoría se explica que en el juego de la política hay dos tipos de reglas. Las reglas duras y las reglas suaves. Las duras, son las que están escritas en piedra, o sea en la Ley. Artículo Primero de la Constitución. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los Derechos Humanos…”. Inapelable su violación (al menos en la teoría, pregúntenle a Samir Flores). Esas reglas que van desde el reconocimiento de los Derechos Humanos hasta las facultades de los diferentes Poderes y siguen en las demás leyes, códigos y reglamentos constituyen la columna vertebral de nuestras relaciones políticas, sociales, económicas.

Pero además de estas reglas escritas en piedra, existen otras reglas, sobre todo de negociación, que algunos llaman “suaves”. Es decir, que no necesariamente son rígidas, sino más bien elásticas. No están escritas en la Ley, pero si se acostumbran a seguir. En la complejidad que implica vivir en este mundo, estas reglas cumplen una función complementaria importante en cualquier gobierno. Por ejemplo, en las cámaras de Diputados y Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva se acostumbraba a turnar cada año legislativo entre las tres principales fuerzas políticas. Así, aunque no necesariamente fuera un mandato constitucional, se aseguraba una mayor división del poder que al mismo tiempo generaba confianza entre los equipos. Para un juego sano, es elemental los jugadores puedan confiar en las buenas intenciones de los otros competidores. Si no podemos confiar en la honorabilidad del de enfrente ¿Cómo nos vamos a animar a jugar?

En los últimos años la política se ha radicalizado. Estas reglas suaves se empezaron a romper sistemáticamente por actores que valoraron más la seguridad de su victoria que la certeza en las reglas del juego. Trump fue uno de los casos más emblemáticos. El partido republicano y el demócrata en Estados Unidos era de los pioneros mundiales en estas relaciones. Pero el gobierno de Donaldo se dedicó a romper esos acuerdos. Deshizo programas de la administración pasada, usó información falsa para ganar ventaja en la opinión pública, se alió con enemigos tradicionales del país en privado vs su competencia. A final del día, ese actuar del presidente Trump polarizó a su país y hoy lo tiene a él sumido en una serie de litigios en los que corre riesgo de ir a la cárcel. Pero la consecuencia más grave de todo es que generó una incertidumbre política bárbara que, como nube gris, oscurece el camino del desarrollo de ese país.

Esa tendencia a romper las reglas, empezando por las suaves se ha visto en otras partes del mundo y México no ha sido excepción. Morelos no ha sido excepción. Yo no puedo, ni quiero, justificar la actuación de la administración estatal pasada. A mí no me consta si el Fiscal Uriel Carmona ha sido corrupto o no. Sin embargo, me parece que el proceso judicial al que está sujeto actualmente, junto con el clima de animadversión hacia la oposición es una violación de esas reglas suaves y también de las duras. Si el Fiscal actuó violando la ley, los tribunales lo deben condenar. Pero cuando la ley se aplica a los enemigos y no los amigos, con fines electorales y además usando de pantalla causas sociales, se está destruyendo, pulverizando, la confianza en las reglas del juego. Cuando eso sucede en un territorio como el nuestro que de por sí sufre de muchos otros problemas estructurales que deberíamos estar atendiendo, las consecuencias son terribles. Ah, pero eso sí, a MORENA ya se le olvidaron las violaciones al procedimiento de parte de Ulises y ahora es el dirigente estatal.

Estamos sufriendo las consecuencias de un rompimiento de reglas que progresivamente ha ido radicalizando las actuaciones políticas. La culpa no es solo de la administración actual. Mientras no reconozca cada uno su responsabilidad y, sobre toda, la asuma seguiremos en una espiral descendiente hacía los peores círculos dantescos del infierno.