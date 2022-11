La politización del crimen

¡Qué tristeza que lo que llame la atención sea el chisme y la corrupción alrededor de un caso de feminicidio y no el hecho de otro feminicidio en el estado de Morelos! Y es que parece que estamos tan acostumbrados a ver muertos en las noticias, que atrae más el chisme político que la pérdida de una vida humana. El caso de Ariadna Fernanda está en puros dimes y diretes: que si la Fiscalía de la CDMX dice la Fiscalía de Morelos está escondiendo la verdad, o que si Sheinbaum dice que Carmona está protegiendo a Rautiel, o que si la 4t quiere aprovechar el caso para verse más feministas o que si la Fiscalía en Morelos tiene servidores públicos que salen en videos agrediendo a otros ciudadanos, etcétera, etcétera.

Mientras tanto, la probabilidad de que quien cometa un delito pague por sus actos es tan baja que podríamos decirla nula. Y no dudo que todos los chismes del párrafo anterior tengan algo de verdad, pero ese no es el punto más importante. Lo escandaloso es que nunca sabremos que le pasó a Ariadna Fernanda o quién fue responsable. ¿Fue feminicidio? ¿fue ahogamiento por broncoaspiración? El famoso Rautiel definitivamente no es una buena persona; mientras pasa el tiempo más turbias se ponen las cosas, pero tenemos que reconocer que a ciencia cierta no sabemos que pasó. Ese asunto ya se descompuso, como pasa generalmente cuando se involucran las autoridades. Qué contrasentido.

¿Qué podemos hacer al respecto? Han convertido el caso en una cacería política de brujas. El sistema no funciona para lo que se inventó, pero eso no quiere decir que no funcione para otra cosa. Cuando quien jala los hilos quiere, puede usarlo para meter rivales políticos a la cárcel, aunque sea para perseguirlos. Pregúntenle a Ricardo Anaya si quiere regresar a su país pronto.

Hay dos Méxicos, dos realidades. El México del que hablan los políticos, que se mueve en función de las elecciones, donde el objetivo es que cada tres años se tengan más votos, se controlen los puestos y el dinero público. Por otro lado, el México del mexicano que no es político. Ese México en el que vive la gran mayoría y busca mejorar su calidad de vida, independientemente de las condiciones adversas. Carencias económicas, inseguridad, violencia de género, problemas de salud y demás obstáculos que la vida va poniendo y tenemos que sortear a como dé lugar. El chiste de que exista una clase política es para que estos personajes nos ayuden a organizarnos como comunidad y que todos juntos aspiremos a mejores condiciones de vida. El problema es que en algún momento ese chiste se desvirtuó y desvió hacia intereses personales. Son tantos los problemas, que es más fácil decir que los trabajamos y en realidad nada más asegurarnos de seguir ganando elecciones.

Esa es nuestra doble realidad y por eso no podemos depender de las instituciones públicas. Funcionan sólo para el que las controla. Ahora, sabiendo esto deberíamos hacer algo. Ese algo, considero, es diseñar un nuevo set de reglas que vayan más apegados a la realidad, que reconozcan los intereses individuales y sean capaces de ordenarlos en función de un bien común. Por ejemplo, las elecciones necesitan dinero, mucho dinero ¿Qué pasa si establecemos limites más amplios, pero mejor vigilados?

Nadie pensaría que eso es fácil, pero esa es la chamba. Creo que esa chamba comienza con la sociedad, con este México de la mayoría, que no está politizada, y que se debería de involucrar más.