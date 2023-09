La culpa no es del Cuauh, sino del que lo hizo compadre

Morelos es un desastre moderno. Cuando digo moderno, me refiero a que muchos de los problemas son causados por dinámicas económicas, políticas, sociales que van más allá de lo que uno o dos sexenios pueden hacer. En ese sentido, seamos sinceros: los gobernadores poco podían cambiar, por ejemplo, las dinámicas de crecimiento económico marcada por la entrada al tratado de libre comercio o de inseguridad marcada por el crimen organizado, fueron procesos mucho más grandes que lo que las políticas públicas de las administraciones panistas, perredista o morenista podían plantear. El Cuauh nunca estuvo preparado para entenderlas o hacer algo al respecto, él es más víctima de la circunstancia que otra cosa.

Pero igual él y sus antecesores no hicieron mucho esfuerzo en abonaron a las soluciones. Dicen por ahí que la culpa no es del narco sino del que lo hizo compadre. El resultado de todo eso es el estado actual de nuestra querida tierra suriana. Entre la semana pasada y esta vivimos una total anarquía en las autoridades con los pleitos entre fiscalías, el Gobernador que andaba viendo si dejaba la chamba para irse a buscar jale a la Ciudad de México (CDMX), el Congreso que se les fueron los plazos para hacer juicios políticos por actos de corrupción a otros servidores públicos y, para variar, las muertes violentas que entre Cuernavaca y Cuautla han sucedido esta semana. Mataron a un policía, parece ser que como represalia por hacer su trabajo. Esa situación lo resume todo.

Administraciones van y vienen y cada vez es más claro que no pueden hacer nada. Ya sea porque no tienen presupuesto, porque no tienen facultades o simplemente porque no tienen capacidad. Aquella consigna de Alejandro Martí de “Si no pueden, renuncien” ya quedó enterrada con su dueño que murió, por complicaciones propias de la edad, sin lograr ver un mejor resultado en los gobiernos.

En estos días se han inscrito al proceso electoral de MORENA en Morelos varias personas que conforman una lista medio patética que podría significar muchas cosas, pero lo único que no significa es propuestas de gobierno para resolver los problemas. Quieren ser gobernadores nada más porque tienen dinero (sea como sea que lo hicieron) y ayudaron a AMLO (dicen) de alguna manera. Hay pocas salvedades como Juan Ángel, que en su trabajo se asoman algunas capacidades. Lástima que no sean criterios suficientes para ganar candidaturas en MORENA

Por el otro lado no cantan malas rancheras. Quienes fueron o son funcionarios del PRI, PAN, PRD y sus administraciones, dicen que ahora si hay que salvar al Estado. Se les olvida que fueron sus malas administraciones las que generaron el hartazgo que le abrió la puerta a Cuauhtémoc y sus secuaces. Como si por arte de magia, al juntarse y proponer un “Frente Ciudadano” -que de ciudadano tiene lo que Alito de honesto- apareciera un proyecto de gobierno para sacar a Morelos del bache.

Las propuestas de gobierno tienen que ser más serias que eso. No se trata de ganar la administración para después “construir un gobierno de coalición” porque en lo que lo construyen se les va el sexenio. Esos mismos políticos que están en el Senado, ayuntamientos y el Congreso ¿Por qué no han construido soluciones desde sus puestos? Tanto para los MORENA como para los FCN ha sido más fácil reconocer lo complicado y limitado del asunto y mejor pelearse las posiciones que legislar de verdad.

Ahora, todes esos actores políticos no van a dejar de existir de la noche a la mañana. No se les pide que lo hagan. Al final del día si votan aquí hoy, seguirán votando aquí mañana -menos Cuauh y Ulises que esos ni votan aquí. El cambio tiene que estar en el liderazgo y la propuesta de gobierno. Para que apostemos a resolver ese desastre moderno, que va más allá de un sexenio. Pedirle al PRI que proponga la solución es como pedirle al diabético que nos diga porque saben feos los refrescos. Necesitamos que los morelenses logremos una visión a largo plazo de Morelos, y que se sumen con humildad los políticos tradicionales, no que quieran imponer las reglas. Tienen mucho que aportar, sí, pero liderazgo tóxico no es ello.