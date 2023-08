Ideología nuestra de todos los días

¿Cómo concebimos las ideologías en política? “Este es de izquierda, este otro es de derecha”. Que si su ideología conservadora, que si su ideología liberal. A final de cuentas me da la impresión de que más bien son recursos discursivos para encasillar a los personajes.

Ideología, según la Real Academia Española de la Lengua, es “un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.” Entonces, atendiendo a la definición: ¿cuál es ese conjunto de pensamientos fundamentales que caracterizan a AMLO… o a Xóchitl, ahora que está de moda como gurú de la oposición?

La primera ideología que nos gusta usar para clasificar es la distinción entre derecha e izquierda. ¿Andrés Manuel es de izquierda? No le ha interesado mucho, por ejemplo, la lucha de las comunidades alrededor de la hidroeléctrica de Tehuixtla, o los tepoztecos que reclamaban el territorio a lo largo de la carretera. ¿Eso es ser de izquierda? Antes se ha sentado con los empresarios más influyentes del país para pedirles financien sus proyectos, que con las comunidades para socializarlos. ¿El Tren Maya cómo ayuda a la comunidad a su alrededor? Xóchitl Gálvez salió a la luz pública como comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas en el sexenio panista de Vicente Fox, y se dice orgullosa de sus raíces indígenas. Hoy es la candidata el PAN, partido por excelencia de derecha. ¿Ella es de izquierda o de derecha?

Ese conjunto de pensamientos que enarbolan las causas que defiende una persona, llamados ideologías, es demasiado complejo como para usarlo de equipo, así como si nos estuviéramos definiendo como del América o del Cruz- Azul. La realidad es mucho más seria y considero que definirnos por moldes ideológicos es un error que solo abona al discurso de polarización del cuál se aprovechan hoy los partidos. Cada uno debe saber cuál es ese conjunto de ideas sobre las que camina. Así como cuando vamos a un buffet y cada uno decide qué le pone al plato. Pero es importante quitarle la carga a la ideología como bandera política para tomar decisiones. De nada ha servido que escojamos a los gobiernos por ser de derecha o de izquierda. Deberíamos darle mayor valor a otro conjunto de cualidades además de la ideología. ¿Cuáles? Que te parecen la transparencia con la que se manejen, el nivel de corrupción a su alrededor o la capacidad de dialogo.

Dejemos de llevarnos por discursos ideológicos que nos venden cuentos de caballeros y dragones, y mejor aterricemos la discusión a que verdaderamente aborden los problemas del país. Ojo, no estoy diciendo que la ideología no sea importante, estoy diciendo que nos venden la ideología en discurso como cortina de humo para tapar la ausencia de soluciones a los problemas reales. México no se convirtió en Venezuela en estos cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco han estado “primero los pobres” en su agenda de pendientes. Las cifras hablan: aumentó el salario mínimo y sacó a cinco millones de mexicanos de la pobreza, pero a costa del sistema de salud del que ahora carecen cincuenta millones de mexicanos y con una corrupción bárbara a su alrededor, todo visible con datos de Coneval e Inegi (pa que no digan que al diablo las instituciones). No se trata de juzgar prejuiciosamente, se trata de criticar constructivamente que ahí podemos ver un desbalance en la política pública. ¿Lo vamos a resolver con ideología?