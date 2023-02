Las últimas tres semanas he usado este espacio para narrar mi percepción de las circunstancias que voy topando al caminar Cuernavaca. Rogelia, Carlos y Jacinta son personas que existen, a las que solo les cambié el nombre por respeto a su privacidad. La crónica de lo que platicamos, así como los problemas sociales, económicos y ambientales que se avisan entre sus palabras son reales.

Alguien me decía que no le gustaba la referencia que hacía Jacinta a que “Gracias a Dios” tenía su casa, una crítica editorial que me planteaba cambiar esa referencia por algo más de su agrado. Pero más allá del gusto, la realidad es que esas fueron las palabras de Jacinta. Mientras Jacinta y Rogelia le agradecen lo bueno y se encomiendan en lo malo a Dios, Carlos lo ve como resultado de su trabajo, su esfuerzo. Las experiencias de vida son curiosamente opuestas, a pesar de que todos viven a 15 kilómetros a la redonda.

Estas experiencias suceden en el área entre Cuernavaca y Tepoztlán donde se encuentran los asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas que ahora se reconocen como Colonias. Digo se reconocen, pero hablo a título popular, pues formalmente es más “complicado”. Los Ayuntamientos de Tepoztlán y Cuernavaca se pelean la no vecindad de esos asentamientos porque reconocerlos significaría obligarse a proveer los servicios públicos que de por sí ya les cuesta trabajo ofrecer al resto de sus poblaciones. La incertidumbre al respecto beneficia al servidor público que se sabe incapaz. Por otro lado, la oportunidad política es bien aprovechada, porque quien sí los reconoce es el INE que ya los credencializó con domicilios ubicados generalmente en el Municipio de Cuernavaca. Para votar, son una colonia importante, pero para proveer servicios públicos no existen.

Además de los Ayuntamientos y el INE esta región, en voz de algunos vecinos, ha sido visitada por CAPUFE para el trazo de las calles, por CFE para la luz y quien sabe por cuantas más autoridades. La reflexión que me nace al respecto es ¿por qué parece que todas esas dependencias de gobierno trabajan cada una por su lado y nadie hace un proyecto integral en donde a la vez que se les pone la calle, se pone drenaje, luz, títulos de propiedad y credencialización del INE?

La discusión pública parece ser ciega a la realidad de miles de personas en Morelos. Mientras la mayoría de los espacios en medios se llenan con publicidad pagada por el Gobierno Estatal echándole porras a algún secretario de medio pelo que al Gober le gustaría fuera el candidato, hay muchos morelenses que luchan contra sueldos que no alcanzan para financiar una vivienda digna, lo que los lleva a construir sus casas en donde puedan y como puedan, a pesar de la ausencia de condiciones básicas como agua o luz.

Platicaba de este tema con un amigo, y al mencionar el concepto “asentamientos irregulares” en referencia a las casas construidas en esa franja entre la ciudad y el área natural protegida, el levantó la ceja y me preguntó ¿qué se te hace irregular de esos asentamientos? Con el propósito de hacerme caer en cuenta de otra realidad: de irregulares no tienen nada, esta es la normalidad para millones de personas en todo el país. ¿Cuál es la diferencia entre ese asentamiento y el que hoy llamamos Tabachines al sur de la ciudad de Cuernavaca? La única diferencia es el dinero. Unos tuvieron el dinero suficiente para pagarle a las autoridades todos los trámites que se inventaron, mientras que los otros apenas tuvieron lo suficiente para dar un enganche sin muchas garantías de ley.

Las leyes, rigen nuestra realidad. Es un dicho muy común en las escuelas de Derecho que se diga que la ley siempre va un paso atrás de la realidad. En este caso, se nos ha olvidado actualizar la ley para reconocer la realidad que viven personas como Jacinta y Rogelia. El reto de nuestra generación es ese: reconocer la realidad, y mejorarla para todos. Así Jacinta ya no tendrá que agradecerle a Dios; sino a su trabajo, como Carlos.