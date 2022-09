Días de Soltar | Es un buen momento para ser Delincuente

La probabilidad de que un delito sea denunciado y esclarecido en México es del 1% de acuerdo con datos de Impunidad Cero (www.impunidadcero.org).

Ahí va de nuevo: el 99% de los delitos que se cometen en México no tienen consecuencias penales. La probabilidad de éxito, si cometes un delito, es comparable con la efectividad anticonceptiva de los condones. Si se usa condón, es altamente probable que no haya embarazo. Si se comete un delito en México es prácticamente imposible que se castigue. Negocio que deja.

¿A costa de qué? De la tranquilidad y objetividad de la sociedad mexicana. La percepción de inseguridad es tan alta, que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la prisión preventiva, sin pensarlo dos veces. Ocho de cada diez mexicanos, según la encuesta sobre percepción de impunidad que refiere Impunidad Cero, están de acuerdo con que se castigue cualquier delito con prisión. El 74% está de acuerdo con que se dicte prisión preventiva en lo que se resuelve el caso. “¿Qué tiene eso de malo?”, podrías pensar, “tiene sentido que a los que atrapen los metan directo al bote”. ¿Qué idea te hace más sentido? “Inocente hasta que se pruebe lo contrario” o “Culpable hasta que se pruebe lo contrario”.

Cerca del 40% de los presos en México, unas noventa mil personas en el sistema penitenciario mexicano, están en prisión sin sentencia judicial. Seres humanos privados de su libertad sin que se haya probado son culpables. La presunción de inocencia vale lo mismo que un chicle. Cualquier delito que se cometa en México es poco probable que se castigue, pero si alguien te quiere encarcelar solo tiene que denunciar.

La prisión preventiva que tanto sentido nos hace a los mexicanos como combate a la delincuencia, es un arma que tienen las persona con tantito poder y ganas de ejercer control. Se necesita poco para entambarte y todavía menos para que te quedes en la cárcel un rato. Pregúntenle a Israel Vallarta y sus 17 años. Yo no soy quién para decidir si es culpable o no, y la opinión pública tampoco, esa chamba le toca al sistema de justicia penal a través de un juez imparcial que primero debe escuchar a las partes y después emitir una sentencia.

Tan preocupada está la actual Administración por las personas en la cárcel en contextos de discriminación y vulnerabilidad que promulgó la Ley de Amnistía, para luego dejar que crezca el índice de presos, como demuestra el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pueden preguntarle también a Rosario Robles que pasó tres años en la cárcel sin probársele delito, o a Jesús Murillo Karam que acaba de entrar con las mismas excusas, sin saber cuándo saldrá. Por eso Anaya no se atreve a pisar Mexico, no porque se sienta culpable, si no porque no tiene garantía se le permita probar su inocencia. Estos opositores pueden o no ser culpables, pero de inicio se está viciando su proceso por el uso faccioso de la autoridad. ¿Eso es la 4T?

La prisión preventiva la pone en la constitución Felipe Calderón, sí, pero ha sido AMLO quien más la disfruta. Solo con decir que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva como si fuera la mesa de regalos de su boda. ¿Quieren saber cuál es el colmo? Incluyó en la lista el delito de uso de programas sociales con fines electorales. No, MORENA, no te preocupes, a ti no te aplica. Abrazos, no balazos.

Vivimos en un país en donde al Presidente le hace más sentido mantener la impunidad en la calle, que la presunción de inocencia en los tribunales. Es un buen momento para ser Delincuente.