El vicio de andar sin proyecto

El día de hoy vi unas declaraciones de la abogada encargada de SAPAC, en las que dice tener “mucho deseo de cumplir con la sociedad” pero que básicamente no hay recursos para hacerlo. ¿Para eso aceptó encargarse de SAPAC? ¿Cuál era el plan? A eso le agrego la deslavada política de separación de basura en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, o las declaraciones de nuestra secretaria de Seguridad Pública municipal que pide denunciemos los delitos antes de que se cometan, o el conflicto en la Secretaría de Desarrollo Humano ejerciendo violencia laboral vs. los trabajadores a su cargo miembros de la comunidad LGTB+, o los conflictos alrededor de la organización de las ferias de la ciudad (más bien falta de organización) y el reacomodo de los ambulantes, o la falta de tacto social y político al manejar conflictos como el accidente del puente, la licencia de la regidora o el fallecimiento de la novia del otro regidor… en fin, pienso en lo que va del trienio y me siento en un capítulo del Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos?

No pude más que sentir lástima por nuestra ciudad. Todas esas personas que hoy son servidores públicos de la capital de la ciudad son buenas personas. Estoy seguro que pagan sus impuestos, separan su basura y varios van a misa todos los domingos. Pero más allá de ser buenas personas, ¿qué han resuelto como servidores públicos? Recuerdo hace unos años que crucificaron a un candidato a senador por unas declaraciones sacadas de contexto cuando fue diputado federal, en las que precisamente cuestionaba a un funcionario federal por argumentar ante los reclamos de ineficiencia en su puesto que el “sólo era una buena persona”. El diputado podrá haber cometido un error en el uso de sus referencias, pero en lo que no se equivocó fue en el fondo del asunto: cuestionar la justificación de “ser bueno” ante la falta de resultados.

Hoy en Cuernavaca, ante el desastre que es la vida pública a nivel estatal y municipal, los cuernavacenses optamos por poner un Ayuntamiento encabezado por un hombre al que le tenemos cierto grado de confianza, a quien percibimos como un hombre bueno. Lo he dicho antes, el abogado Urióstegui parece ser una persona honesta. Pero a dos años de su gobierno, no ha demostrado ser mejor que Cuauhtémoc o el Lobito en su chamba. Es más, esa santurronería que asoma en su imagen y los indicios de corrupción por parte de servidores a su alrededor me hacen preguntarme: ¿Qué es peor? que los problemas del Ayuntamiento sucedan con el conocimiento del alcalde, o que suceden y el alcalde ni se entere.

La variedad de problemas mencionados en el primer párrafo de este artículo son una muestra de la complejidad que representa administrar una ciudad. Pero eso lo deben saber los servidores públicos desde que plantean su gobierno. Desgraciadamente, parece más importante tomarse fotos limpiando calles y vacunando perritos pa’ subir al Face, que sentarse a buscar soluciones a los problemas serios. No le pagan arriba de sesenta mil pesos al mes por sus dotes de diseño de exteriores ¿o sí? Cuando sale una persona de su equipo a decir “tenemos ganas, pero no podemos” me pregunto si están desperdiciando tiempo valioso de planeación haciendo jardinería en los camellones.

Mientras no tengamos propuestas de administración que entiendan la problemática de la ciudad y aspiren a resolverla en vez de ignorarla y justificarla, las cosas seguirán igual, nos pongan a un bufón que jugaba futbol o nos pongan a un abogado reconocido. Hay que abordar el reto que representa administrar la ciudad entendiendo su complejidad, no usándola de excusa, y en ese sentido aplica una máxima política de enorme sabiduría, que ha sido invisibilizada por no convenir a los intereses personales del grillo en turno: Primero el proyecto, luego la candidatura. No al revés.