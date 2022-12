El reto del alcoholímetro

El año se está acabando y esta semana se siente viernes desde el martes; por todas partes ya tenemos posadas, fiestas y alcoholímetros. Por ahí me metieron a un grupo que se llama “Alcoholímetro Cuerna” en donde encuentras a un conglomerado bárbaro de gente con diferentes orígenes, pero todos unidos con una causa: evitar el alcoholímetro nuevo en Cuernavaca y de pasada, aprovechar el espacio para mentar madre por la realización de esta política pública en la capital del estado.

Al principio moría de risa con los comentarios y chistes de alcohólicos que se hacían en el grupo “¡Ya es vierneeeeeeeeeeees! ¡A beber!” decía un audio con voz rasposa. El chiste es viejo, pero por alguna extraña razón invoca a juntarse con los compas y beber como kosakos. Con el paso de los días, el grupo dejó de ser chistoso. Atrás de las bromas empezó a verse un interés, justificado en esas personas, por violar la ley para manejar alcoholizado y evitar a la policía.

¿Tomar alcohol está bien? Esa es una pregunta que cada uno responde atendiendo a sus circunstancias, así como al resto de las sustancias estupefacientes, pero el problema no es tanto su consumo, sino el hábito que formamos a su alrededor. Cada uno en la tranquilidad de su casa sabrá si debe o no tomar alcohol, café, cigarros, mariguana, etc.…

Una conversación un tanto distinta es la que respecta a lo que hacemos una vez bajo la influencia del alcohol. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la famosa jurisprudencia sobre la libertad para consumir libremente drogas como mariguana en respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, los ministros dejaron muy en claro que es derecho de cada uno matarse con el vicio que escojan, SIEMPRE Y CUANDO (esto es lo importante) no se incurra en dos supuestos: uno, se afecte a terceros, y dos, se afecte el bien común.

¿Quieres tomar como Televisión de los ochenta…sin control? Adelante, solamente hazlo de tal manera que no afectes a terceros, es decir, a los que pueden estar a tu alrededor como familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Vas a tomar en casa de tus cuates para no molestar a tu familia con tu embriaguez, adelante, pero no provoques situaciones que pueden afectar el día de todos, como un accidente en el Paso Express donde, además de destrozar tu coche, le agregaste 30 minutos de tráfico a las personas que iban a tras de ti, o un cargo económico al ayuntamiento que tendrá que reponer la estatua de la glorieta donde te estampaste.

A lo largo de mi vida me han tocado muchas historias de cercanos y no tan cercanos que han tenido accidentes por manejar borrachos. Desde muertos, hasta cárcel. También me tocó presenciar en primera persona la implementación del alcoholímetro en la CDMX y ver cómo disminuyeron las cifras rojas relacionadas a accidentes de tránsito por manejar en estado inconveniente.

En nuestra ciudad de Cuernavaca tenemos muchos problemas serios. Carencias sociales, económicas y ambientales que no solo nos impiden aspirar a mejores condiciones de vida, sino que además deterioran la que tenemos. Este programa es un ejemplo de las buenas prácticas de gobierno, a las que tenemos que mejorarle las circunstancias, arropándolo con vigilancia social de la actuación de los servidores públicos, más servicios de transporte público, particularmente en el horario nocturno y mejores reglamentos de tránsito.

El reto es ponernos de acuerdo y tener reglas que nos dejen vivir bien en comunidad, no darle la vuelta a la ley, para empedar en la posada.