Durante buena parte del siglo XX la sucesión presidencial en México se ejecutaba en función de un mecanismo llamado coloquialmente “El Dedazo”: la capacidad de un presidente por elegir a su sucesor. Desde 1994 no habíamos tenido dedazo. La evolución democrática del sistema parecía haber terminado con esa unilateralidad. Hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, quien literalmente señaló con el dedo a Claudia en un evento público en la alcaldía de Tlahuac, CDMX, a finales de septiembre del 2021 ungiéndola como su sucesora. Dennisse Dresser fue la primera en hacer un comentario público al respecto titulando a la foto “El regreso del dedazo”. Podrán muchos debatir si AMLO lo hizo a propósito o no en ese evento en particular, pero la realidad es que a partir de esas fechas empezó una campaña nacional para posicionar a Claudia.

El dedazo es una manera muy simplona de explicar un proceso mucho más complicado. Difícilmente los presidentes priistas amanecían un día, escogía candidato y se iban a dormir con el proceso de sucesión cuajado. Implicaba ejecutar un plan bien pensado que pasaba por socializar/ negociar con los principales factores del poder en el momento a su ficha, hasta concluir con el destape del nombre generalmente en eventos partidistas o en voz de lideres gremiales. Eso es precisamente lo que ha hecho Andrés Manuel desde hace dos años, solo que adaptado a las circunstancias actuales. En vez de ir con la CTM, la CNOP y la CNC, Andrés lo planchó poco a poco con sus gobernadores, su partido y su círculo cercano.

Si bien Salinas había designado a Zedillo, las circunstancias ya eran complicadas. Precisamente en 1994 entraba en funciones el INE y la competencia político electoral ya era seria, amén del asesinato de Colosio unos meses previos a la elección. Para el año 2000, Zedillo se mantuvo en gran medida al margen sin participar mucho en la selección de su sucesor y Fox ganaría para la oposición la presidencia por primera vez en la historia del México posrevolucionario. Seis años después Fox, que lo intentó, no podría imponer a su candidato, Creel, y Calderón les robaría de entre las manos la candidatura que a la postre ganaría en una elección muy competitiva. Cuando Calderón quiso imponer a su candidato, también se las vio negras, Cordero no estuvo ni cerca, pero además el PAN perdió la presidencia. Peña Nieto, por su parte, intentó ungir a Meade con un conceso priista moderno, pero tampoco pudo retener la presidencia que ganaría Andrés Manuel. Tuvieron que pasar treinta años en la historia del país para que otro presidente pudiera imponer a su sucesor, al menos hasta este momento del proceso electoral. Andrés hizo todo lo que estuvo en sus manos desde, por lo menos el 2021, para imponer a Claudia Sheinbaum, a costa de la oposición, a costa de la sociedad e inclusive a costa de Ebrad. ¿No que ellos eran diferentes?

En su germinación, nuestra democracia parecía haber roto con esa tradición, sin embargo, hay que reconocer la capacidad de AMLO para aplicar el dedazo moderno. Claudia, de no haber contado con el apoyo de Andrés, jamás hubiera sido ni jefa de gobierno, ni candidata a la Presidencia de la República. Una muestra nueva, de muchas, sobre cómo funciona nuestro sistema político. Ahora, una vez seleccionada la candidata a la presidencia, sigue la selección de nuestra candidata a la gubernatura.