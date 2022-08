Días de Soltar | El plan para educar

El interés del sindicato no es la educación de los niños. Un par de líderes más venidos a políticos que a maestros lo confirman. El interés del gobernante no es la educación de los niños. Le gusta salir en las páginas de los libros de historia desde ahorita, pero eso no es lo mismo. El interés de los maestros, tampoco parece ser la educación de los niños. Hay algunos que pasan más tiempo en marchas que en salones. Si así son las cosas ¿quién protege los intereses de los niños?

Más allá de las marchas y los paros, las agrupaciones de maestros son los conglomerados gremiales más grandes del país. Administrarlos es todo un reto, pero el reto más grande es que quien ostente la titularidad de la Secretaría de Educación Pública tenga un proyecto integral para la educación en el país. Este sexenio se ha convertido en un puesto que se ganan los trabajadores del sindicato por su servicio a “las causas”, que no es lo mismo que ser profesionales de la educación. Ahora, no es un problema solo de este sexenio, el pasado también era un premio para ex gobernadores o algunos que su único contacto con la educación era haber sido estudiantes.

¿Cómo se gestiona la educación en nuestro país? Definitivamente, esta pregunta tendría una respuesta que incluye la palabra sindical y eso no es lo necesariamente ideal. ¿Cuál es la brecha entre la educación rural y la urbana? Hay diferencias y valdría la pena considerar, como de alguna manera se ha hecho con las escuelas normales rurales, esas disimilitudes. Parece que nuestros planes educativos siguen pensando en la Historia como materia más importante. Eso es un problema si consideramos que con la Historia solo se construye un pequeño pedazo del futuro. La pandemia nos dejó enseñanzas muy crudas respecto de la capacidad del sector para adaptarse al cambio, preguntemos a los millones que perdieron incentivos para estudiar en línea, ya sea porque se cansaron de ver a la maestra en la pantalla de su pequeño celular, se acabaron sus datos antes de la segunda clase o de plano no pudieron conectarse. El presupuesto siempre es prioridad, pero más para cubrir nóminas infladas que para inflar la nómina de los que se paran frente al salón. Pregúntenle a Leticia Ramírez, que para ser quien encabeza el movimiento de “los niños al centro de la educación” ha pasado más tiempo en la órbita del sindicato que en la de los niños.

¿La Comunidad o el Niño al centro de la educación? El sexenio pasado, en la administración de EPN, se decía que la Comunidad. Este sexenio, la administración de AMLO, dice que el Niño. ¿Y si planteamos un modelo educativo que considere ambas variables? Después de todo, esos niños viven en comunidades y no podemos disociar unos de la otra. Sería bueno plantear modelos complejos con capacidad de adaptarse a las cambiantes circunstancias.

¿Cómo rompemos el hechizo de los sindicatos? Figuras esenciales para entender nuestra historia y para pensar en seguir escribiéndola, pero que tienen más vicios que un calzón viejo con hoyos. Este país necesita maestros, no sindicalizados. La diferencia sustancial está en encontrar un punto en dónde los maestros no tengan que estar todo el tiempo preocupado por sus derechos, porque les estarían garantizados, para que pasen a preocuparse, realmente, por la educación de los niños.