El peso mexicano como unidad de medida de nuestra democracia

¿Cuál es la unidad de medida de nuestra democracia? ¿Votos o pesos? Juntar votos tiene un costo. Cada voto se monetiza, así como en redes sociales pasa lo mismo con los likes. Si te metes a Facebook y pautas un post, puedes analizar cuánto te cuesta cada like. Pues en temas electorales es similar. El caso más burdo es la compra de votos el día de la elección, así sin más. Otro caso son los programas clientelares del gobierno federal. Los adultos mayores no tienen una preferencia por AMLO solo porque les cae bien; les cae bien porque les pone dinero en la bolsa.

Un ejemplo más del costo económico de participar en nuestra “democracia” es la capacidad de pisar todo el territorio, para lo que se necesita conocer a gente en todo ese espacio que te presente a los vecinos. Pregúntenles a los testigos de Jehová cuál es su porcentaje de bateo cuando tocan de puerta en puerta. En el mejor de los casos, conocer casa por casa de buena fe implica llevar un cafecito o un pan dulce como excusa para que te abran. Unas conchas de chocolate son una buena opción para que te abran la puerta y eso apenas permite unos minutos de conversación que alcanza para un par de preguntas. Pero cuando la conversación empieza a girar en torno a la política, luego, luego se arrepienten, agradecen el pan y te dan las gracias por visitarlos. Los más broncos preguntan sin pena “¿pero qué me vas a dar?”

¿Qué resultados podemos esperar de un sistema democrático en donde cada voto tiene un precio? ¿De quién es la culpa? Cuando la dinámica electoral se maneja en función del gasto y no en función del proyecto se desvirtúa el sistema entero. El político ya no llega a solucionar problemas, llega a pagar facturas. El gasto es para la campaña, no para la gestión. Durante la gestión hay que pagar deudas y volver a llenar las arcas para el siguiente proceso, para que te abran las puertas de su casa. Peor aún, las autoridades se hacen de la vista gorda al gasto real que representa. Invisibilizado, el costo real de un proceso electoral pasa desapercibido. Es como si tuviéramos un cáncer sin saberlo, nos caerá el veinte el día que nos mate.

¿Cómo podemos romper este círculo vicioso en donde los procesos electorales no dependan de la cantidad de recursos disponibles, sino de las propuestas posibles? Para que el grillo regrese a tocar la puerta en funciones, no en campaña.