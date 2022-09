El pasado que se come nuestro futuro

¡Viva México! ¡Viva los héroes de la independencia! … y los de la revolución, y los niños héroes, y la Selección del 98 y todo lo que nos hace orgullosos mexicanos. Yo estoy muy orgulloso de serlo, por nuestra cultura, por nuestro medio ambiente, por nuestra gente. Pero, más allá del valor festivo, hay que ser escépticos de quienes hoy usan nuestra historia para distraernos del futuro.

Andrés Oppenheimer tiene un libro que se llama “Basta ya de historia” (2010), en donde hace una crítica sobre la falta de visión que suelen tiener los líderes latinoamericanos que gustan más de voltear a ver al pasado en vez del futuro. En este libro, el autor usaba como ejemplo del caso mexicano a Felipe Calderón que, como presidente, había gastado incontables cantidades de dinero para construir la infame Suavicrema gigante (mal llamada Estela de Luz) y exhumar los restos de los héroes de la independencia para darles un pulidita y celebrar el bicentenario y centenario de los eventos históricos más importantes en la historia del país. Se compara el gusto que tenemos por ver a esos héroes en nuestros billetes, a diferencia de otros países que tienen motivos que hablan el futuro, como Singapur, en sus billetes representa a la Educación, ya que ha sido un eje central de la política pública de ese Estado, que en 50 años pasó de ser uno de los países menos desarrollados, a uno de los países más desarrollados del mundo. Es un detalle que si bien puede ser insignificante, según Oppenheimer habla mucho de lo que valoran los gobiernos.

En ese momento, pensé que Oppenheimer estaba exagerando. Pero luego llegó AMLO a la presidencia, anclado en la imagen de Benito Juárez para justificar su “cuarta transformación”. El Presidente, prefiere hacer referencias al pasado que hablar del futuro de México. En ese discurso justifica el uso de hidrocarburos y no de las energías renovables. Pero la culpa no es sólo de AMLO.

Tenemos la costumbre a voltear a ver al pasado, uno que además está sesgado porque usamos lo que nos gusta. Pancho Villa es quizá el ejemplo más claro de esa doble moral: fue un bandido hecho y derecho, sin embargo, también fue el general de la División del Norte que derrotó a Victoriano Huerta y esa es la parte que más le gusta a la historia de Doroteo Arango. A su alrededor hay un misticismo que deja brillar lo bonito, pero esconde las partes oscuras de su actividad revolucionaria. Lo mismo pasa con Zapata –que aquí en Morelos admiramos tanto– y con Carranza, Obregón y las figuras más representativas de la Independencia como Hidalgo, Guerrero e Iturbide. A todos ellos hoy los tenemos en un pedestal; bien ganados sus méritos para estar ahí, pero no dejan de ser seres humanos de épocas pasadas. Es importante saber sus nombres y que hicieron, pero hoy ya no son –tan– relevantes. Creo que hay mucho que todavía podemos aprender de como manejaron situaciones políticas, por ejemplo. Sin embargo, su nombre sigue resonando, no por copiar al pasado, sino porque en su momento abanderaron causas progresivas que vieron hacia el futuro. ¿Dónde están los héroes independientes o revolucionarios de hoy?

Me queda muy claro cuál es el México que nos construyeron ellos en el pasado, del que estamos muy orgullosos y hoy celebraremos. Pero ¿hacia dónde vamos como Nación? ¿Hay en verdad una transformación hacia un México mejor? ¿Tiene alguien un plan objetivo para el México del futuro o sólo estamos usando la memoria del pasado para disfrazar de visión nuestra falta de visión?