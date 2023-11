El oportunismo político

Pedro Kumamoto se hizo famoso por una campaña a diputado local independiente en Zapopan Jalisco en el 2015, que contra todo pronóstico ganó. Era la primera vez que un candidato independiente ganaba una candidatura, pero además lo hizo respetando los límites de gasto y usando publicidad en redes sociales y caminando su distrito. Su historia inspiró a varios que pensaban el sistema partidista en México por fin sería aniquilado. He de reconocer que en su momento fue una inspiración para mí. Pero Pedro jamás pudo repetir el éxito. En el 2018 intentó ser senador usando la misma fórmula y no estuvo ni cerca. A partir de ahí, empezó una espiral que transformó su movimiento, primero en un partido político, y ahora en un alfil más del oficialismo mexicano. Esta semana Kumamoto anunció que su partido, Futuro, se une a MORENA en la cuarta transformación, con la intención de competir en el proceso electoral del 2024 contra Movimiento Ciudadano, que actualmente gobierna Jalisco. La noticia me causó tres reflexiones que comparto por aquí.

En primer lugar, es una prueba contundente de que más allá de uno que otro éxito circunstancial, la vía independiente no funciona. El sistema político mexicano está hecho para que el acceso a los espacios de poder sea a través de un partido político y, a pesar de ciertos claroscuros, creo que es lo correcto. La política es un juego de poder complicado y los partidos políticos obligar a los competidores a respetar ciertas reglas. Por supuesto que podríamos tener otro sistema, pero este es el que tenemos y es más sencillo arreglarlo que revolucionar todo. Además, las candidaturas independientes no funcionan en general. Los gringos, por ejemplo permiten candidaturas independientes desde hace décadas, sin que haya habido alguna vez una competidor real por esa vía.

En segundo lugar, muestra una madurez política en Kumamoto, que parece haber entendido que la política no se hacen por sus pistolas, sino generando consensos. Más allá de las críticas que pueda recibir por haber elegido un bando sobre otro, la realidad es que Kuma y su partido se están dando cuenta que participar en política implica tener claro sus irreductibles y negociar con otras fuerzas para llegar a consensos. Eso es lo que tenemos que hacer en una democracia. Ser testarudos es, en parte, lo que genera la polarización que tanto daño hace hoy en día.

En tercer lugar, Kumamoto acaba de asegurar la permanencia de su proyecto político, al menos un ciclo más. Pragmatismo puro. Seguramente lograran mantener el registro y crecer su porcentaje de votos, además de un par de diputaciones y alguna presidencia municipal, que será la de Zapopan, que tanto sueña Pedro.

En conclusión, estamos presenciando en la trayectoria de Kumamoto y Futuro la evolución de un movimiento político que demuestran lo difícil que es transitar en política. Mi única queja a Kuma es que haya decidido sumarse a la 4T alejando indolencia y oídos sordos del gobierno local en Jalisco, cuando eso es precisamente lo que hacen Andrés Manuel, su partido y sus aliados en el resto del país. En fin, #problemascomplejos.