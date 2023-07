El Frankenstein mexicano

En el cuento de Frankenstein, un científico con buenas intenciones se obsesiona con la idea de crear vida artificial, lográndolo a partir de pedazos de cadáveres frescos. Una vez que lo logra, al ver su repulsiva apariencia, el científico se horroriza y huye. El monstruo abandonado por su progenitor y rechazado por la sociedad entra en un conflicto que lo lleva a buscar venganza. Una historia de terror y drama provocados por ambición desmedida que Mary Shelly publicó en 1818 y ha pasado a la historia como un clásico de la literatura. Pero más allá ser una emocionante historia de terror, es una reflexión sobre la responsabilidad moral en la búsqueda desmedida de conocimiento y poder.

El presidencialismo mexicano como forma de gobierno es una artesanía que se construyó en el lienzo de la postrevolución y que logró encausar los intereses políticos, económicos y sociales hacia un “desarrollo estabilizador”. Eso fue el PRI del siglo XX. Pero, así como al niño que crece le empiezan a apretar los pañales, a un país que se empieza a desarrollar también hay que cambiarle las tallas. El periodo de crisis de la última parte del siglo anterior se debió a eso: a un modelo de gobierno que estaba muy cómodo y no quiso reconocer una sociedad, ahora educada, que demandaba más libertades. De ahí nacieron el PAN y el PRD. Ambas expresiones que ya tuvieron oportunidad de gobernar ciudades, estados y al país.

Ese paso a la democracia trajo consigo una realidad más grande que “votar por el cambio”. La realización de que gobernar no es fácil. Pero tanto el PRI como el PAN, PRD y ahora MORENA no han hecho nada para cambiar de fondo ese modelo de gobierno, más allá de reformas que les permitan conservar el poder. Cuando AMLO era oposición se quejaba de las reglas que estaban hechas para que el presidente y los suyos se aprovecharan, ahora que él es presidente, hace lo mismo. También pasó con Fox y Calderón. Hoy, ambos lados desconocen la ley en materia electoral sin miedo. Los grandes cambios últimamente vienen de los reclamos sociales que ya no pueden ignorar. Los médicos y los estudiantes en los sesenta y setenta, la democracia y el conflicto zapatista en los noventa, las mujeres en nuestros días. “La 4ta Transformación” válgame, Dios. Si Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas pudiera ver lo que hemos hecho con el presidencialismo que se esmeraron en construir ¡se organizan otra revolución!

A AMLO lo construyeron los que hoy hacen alianza contra él. Esos priistas arrogantes que no le permitieron ser candidato, esos panistas soberbios que pensaron que desaforándolo le ganaban, y esos perredistas ingenuos que se durmieron mientras les robaba su partido. Hay que reconocer que les ganó en su propio juego, a tal nivel que hoy la única manera de competir es uniéndose en contra de él.

¿Cuál es el propósito de la Frente Amplio por México más allá de ganar las elecciones de 2024? Suponiendo que las ganan ¿De verdad vamos a tener un gobierno de coalición? ¿Marko, Alito y Chucho están pensando en el México del futuro? La experiencia de los gobiernos en los que ellos han participado dice lo contrario.

Pero no son las únicas alternativas. Construyamos el presidencialismo mexicano del siglo XXI con partes nuevas, no cadáveres que en vida se dedicaron a carroñear el país.