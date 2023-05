Días de soltar | El elefante blanco color chocolate I

La Carolina es una colonia de tradición en Cuernavaca. Popular y céntrica, se ubica más o menos entre las calles de Jesús H. Preciado de un lado y Av. José María Morelos por el otro, a la altura del panteón de la Leona. Dentro de su margen territorial se encuentran lugares icónicos de la vida guayaba como la famosa Fundación Don Bosco o la Universidad del Valle de Cuernavaca. También están el famoso Mercado de la Carolina y el Estadio de Beisbol de la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdez. Hoy vamos a hablar de un espacio que está destinado a ser un ícono de la colonia, ya sea para bien o para mal: el Centro Cultural Los Chocolates.

Parecería que en la Carolina tienen problemas menos relevantes que otras, como los de la colonia Tetenco, en la periferia de la ciudad, que carece de drenaje, electricidad y agua pero, si bien en el caso de la Carolina su cercanía al centro de la ciudad capital les dio una ventaja en la carrera por urbanizarse, la realidad es que a cambio de eso, este vecindario altamente poblado tienen otra serie de problemas complejos resultado del desgaste que implica vivir en una zona tan politizada, economizada y urbanizada. Si te lo contaran otras personas, Los Chocolates es un espacio de recreación cultural construido por una administración preocupada por la educación y cultura de la colonia. Pero los vecinos de la Carolina tienen otra versión. Una versión más compleja y decepcionante. Una historia de imposición autoritaria y oportunismo político.

En el terreno donde hoy se erige este llamado “Centro de Desarrollo”, hace unos años no había nada. Era propiedad privada y estaba por ser vendida a quien pondría una tienda OXXO. Pero los vecinos tenían otra idea para el espacio que se ubica en la esquina entre las calles Rubén Darío y Amado Nervo: construir un espacio de uso comunitario. Terreno que, después de muchos años de soñar, consiguieron comprar a través de un político que consiguió la lana para comprarlo.

Ya les había pasado antes que los políticos en campaña prometían ayudarlos con el proyecto una vez ganaran las elecciones. Pero siempre ocurría lo mismo: al ganar se olvidaban del proyecto. Incluso, cuentan que un actor (quien por cierto hoy busca hueso de cualquier partido para volver a ser candidato) en su momento dijo, cuando los vecinos fueron a pedirle cumpliera su palabra tras ganar la elección, “Seamos realistas, eran propuestas de campaña y no se pueden cumplir todas. Pero no se preocupen por que a la gente se le olvida”. Comentario que los vecinos no se tomaron a bien y jamás olvidaron. Ese político hoy en día no puede entrar a la Carolina, porque ellos no lo permiten. Por suerte, más adelante en el tiempo, todo parecía resolverse cuando por fin alguien más les consiguió el dinero para comprar el terreno. Para mayor drama, los vecinos tuvieron que poner el enganche para apartar el terreno, en lo que este otro político conseguía la lana. Misión cumplida. Tenían el terreno para su espacio comunitario de usos múltiples en donde podrían, entre otras cosas, jugar fútbol o básquetbol, tener sus bazares u organizar talleres de lo que fuera que la santa gana de la Carolina quisiera. Por si fuera poco, cuando parecía que no podrían tener mejor suerte, les llegó otra buena noticia: un gobernador se interesó en el proyecto.

Ellos no lo sabían, pero esa era en realidad mala noticia y todo se desvirtuaría. La próxima semana va la segunda parte de esta historia.