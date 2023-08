El día después de mañana

Durante mucho tiempo la Procuraduría fue un espacio que controlaba el Gobernador. A la hora de hacer la balanza del poder en el presidencialismo mexicano, por razones que hace más de cien años hacían sentido, le cargaron la mano al Ejecutivo. El presidente y los gobernadores tenían una especie de perro rottweiler que podían usar a conveniencia, en teoría para procurar justicia, pero en la realidad era para controlar fuerzas contrarias. No hace falta que nos metamos más profundo, solo recordaré un dato que he dado en esta columna antes: el índice del estado de derecho en el país es bajísimo, eso significa que casi no se sigue la ley. Ese desbalance en el poder que durante mucho tiempo hizo a los procuradores de justicia un brazo del ejecutivo es en parte razón de ese desbalance.

En los últimos años se había logrado independizar a las fiscalías del poder ejecutivo. Se les dio autonomía constitucional, presupuesto y libertad de gestión con ánimo de que esa libertad les permitiera combatir la corrupción y dar mejores resultados en la aplicación de la Ley. Por eso ahora a los gobernadores y presidentes les incomodan los fiscales y hacen todo lo que pueden por quitarlos y poner alguien afín a ellos, que les deba el puesto, para poder aplicar aquel viejo adagio “A mis amigos justicia, a mis enemigos la ley”.

¿En qué momento permitimos los mexicanos que se desviara la justicia a ese nivel? Hoy en día hay graves conflictos dentro de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia en Morelos. En pocas palabras, están distraídos por temas ajenos a la procuración e impartición de justicia.

A pesar de esta preocupante situación, los morelenses estamos frente a una enorme oportunidad por mejorar las circunstancias. Si Cuauhtémoc en verdad quiere lo mejor para Morelos, propondrá al congreso una terna de abogades capaces, honestos e independientes, y el Congreso decidirá con transparencia y en función a las necesidades del estado de derecho en Morelos. De lo contrario unos y otros trataran de imponer a alguien afín que les ayude a esconder tropelías y hacer barajadas. En pocas palabras, seguiremos sobre la misma línea que llevábamos.

Esta decisión tan importante no la podemos dejar en manos de los servidores públicos, así sin más. La sociedad civil debe estar vigilante y tratar de influir en esa toma de decisión. Tenemos que estar pendientes de esa terna que propondrán al Congreso y de cuáles son los motivos reales por los que los diputados los van a elegir. En años recientes hemos visto como se politizan este tipo de decisiones, como pasó con la designación de la titular del Instituto para la Mujer del Estado de Morelos y luego en la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, y también tenemos pendientes el nombramiento de varios magistrados.

La decisión de quienes ocupan estos espacios es tan importante, o más, que la mismísima decisión de quién gobernará el Estado. Hoy que vivimos en una democracia, el siguiente paso en el proceso de madurez es entender la responsabilidad que implica involucrarse en la vida pública, votando cada tres años, sí, pero también vigilando este tipo de nombramientos para que no se nos cuelen más mañosos.

El reto está ahí y en los próximos meses veremos cuál será el futuro inmediato de Morelos. En la Sociedad Civil debemos estar atentos a estos espacios, para que no nos coman el mandado.