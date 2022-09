Días de soltar | El caudal del caos

El presidencialismo mexicano es una joya endémica de nuestras tierras. Tan intrincado, eficiente y misterioso que vienen de todas partes del mundo a estudiarlo. Se ha construido a través de la historia de México, robándole en cada época raíces –hecho que lo vuelve único y elemental– a nuestra estructura política, social y hasta cultural. La “Dictadura Perfecta” ha estado en boca de premios Nobel y también en el cine, pero más allá de romantizarlo, estudiarlo como sistema político es un reto.

Por supuesto, tiene características deplorables que han creado vicios. Como la corrupción de la que tanto nos quejamos o la desigualdad que nos desangra a diario como país. Todos los sistemas tienen vicios, algunos más que otros y unos tantos mejor escondidos, pero también tienen virtudes. Nuestro sistema político tenía una eficiencia de funcionamiento basada en diciplina, sobriedad, lealtad y prudencia que mezclaba de manera natural la ley y la realidad. Eso era el presidencialismo del siglo pasado. El de hoy se ha modernizado y todavía no alcanzo a descifrar si más para bien o para mal.

Después de la revolución, cuando el caos caudillista reinaba, se logró encuadrar esa inercia bruta de poder, y también violenta, que poseían los que a la postre serían llamados la Familia Revolucionaria, en forma de un sistema de balanzas y contrapesos a través de la Constitución de 1917 y la creación del famoso partido único. El río fluye y no podemos cambiar su dirección, pero sí podemos diseñar su cauce. Así también se construyó nuestro sistema político. Cada líder revolucionario, junto con su pandilla, fue respetado en función de su tamaño y la capacidad de negociar como afluente que se va sumando al principal. Ahí fue donde lo militar empezó a dar paso a lo civil. Ese poder se fue institucionalizando, en sentido vertical, acumulándose siempre, o desembocando en el lago del Poder Presidencial. El conflicto se encausó para dirimirse en el campo de la sucesión y no de la batalla. ¿Quién administra ese Lago de Poder? El Siglo XX será estudiado dentro de la historia de México como el siglo de la Revolución y del Partido Revolucionario. Ahora ¿el Siglo XXI cómo será estudiado? Ya se rompió la estructura presidencialista clásica. Tenemos democracia, pero se volvió a soltar el caos caudillista que andaba encerrado entre las barreras de la institucionalidad. El agua ya no desemboca toda al mismo lago.

Cuando AMLO decía que iba a soltar al Tigre, estaba siendo petulante. La realidad es que el Tigre lo soltamos nosotros en el 68, en el 88 en el 2000. Rompimos con ese orden vertical que amarraba todas las aspiraciones al dedazo. ¿Qué es lo que queremos ahora? ¿Otro partido hegemónico? ¡Tanto desmadre que hicimos sólo para cambiar al PRI por MORENA! ¿o seguimos reconstruyendo el sistema de balanzas y contrapesos? Empezando por el 2024, la siguiente década nos dirá. Eso es lo peligroso del análisis de sistemas: sólo se puede hacer a posteriori, en base a sus resultados. No sabremos a qué sabe el pastel hasta que nos lo comamos. La atención debe estar en el diseño del nuevo cauce, para que desemboque en las soluciones a esa Corrupción, a esa Desigualdad y a los problemas sistemáticos que no permiten nuestro desarrollo.