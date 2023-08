El canto de las sirenas

Se escucha de voz de algunas sirenas, que Movimiento Ciudadano cometería un error si no se suma al Frente. Esas voces suenan dulces y atractivas, pero si te acercas tienden a ser las más desprestigiadas y desesperadas del ámbito político, que se cuelgan por las uñas de los partidos más tradicionales. Son esas figuras que más que ser el círculo rojo, son un charco de agua turbia. No se dan cuenta, porque es difícil verse en el espejo, que la situación que vive el país es producto de su visión fallida. ¿Por qué querrían los naranjas sentarse en una mesa a negociar donde Alito Moreno y Marko Cortéz tienen las de ganar? Hace falta ver lo que les hicieron a los amarillos para entender la idea de coalición que les interesa.

Quienes no siguen pastores como si fueran rebaño, alcanzan a distinguir que, en el Frente, la base de la formula son dos dirigencias que han demostrado lo peor del gen político mexicano. El agandalle, sin moral, con intereses super personales. A las pruebas de sus procesos de sucesión recientes me remito. Alito no apoya a Beatriz Paredes por otra cosa que la capacidad de negociar la mayor cantidad de espacios en el proceso. ¿Para quién creen que serán esos espacios? Para las causas o para sus cuates. ¿Alito y su equipo tienen algo que ofrecerle al país? Por qué querría Dante Delgado sentarse a negociar con él.

Hay un detalle que quienes construyen el argumento “Si MC no está con el Frente, entonces está con la 4T” no quieren que veas: MORENA ganó la elección en el 2018 por todas las de la ley y por eso es legítimo gobierno hoy. Eso es democracia. Cuando ha existido la necesidad de aliarse con el resto de la oposición en contra de Andrés Manuel, los naranjas lo han hecho. Pero de eso a hacer creer a los mexicanos que solo hay dos opciones hay una diferencia importante. Hablar de democracia no es vender ideas fatalistas y menos copiándole el juego de campañas adelantadas rompiendo la ley. Democracia es la creación de consensos entre quienes piensan diferente, y el respeto a esas posiciones.

MC sabe que, MORENA tiene buena probabilidad de ganar otra elección, y que como oposición hay que seguir trabajando en el proyecto alterno de nación que genere empatía en el electorado, para ganarle con todas las reglas. Pero ese proyecto no pasa por sacrificar candidatos a lo wey. Movimiento Ciudadano no está pensando en salvar el registro de un partido, está pensando en seguir el complejo proceso de gestación de liderazgos políticos nuevos, y esa es la verdadera razón por la que no va en la alianza hasta ahorita. ¿Qué caso tendría cuidar la plantita para que crezca sana y fuerte si le vas a echar veneno en vez de agua?

Los problemas estructurales de México, como el narcotráfico y la corrupción no vienen de este sexenio, vienen de décadas atrás y de una incapacidad para reconocer los vicios. En ese barco tóxico están subidos muchas personas panistas y priistas valiosas, que solo por seguir la inercia se están contagiando. ¿Ese es el barco de futuro?

Las voces en MC que quieren ir en alianza son las menos y de esas, además, también tienden a ser las más tóxicas. Dante Delgado ha usado su liderazgo con mucha prudencia, imponiendo el rumbo cuando es necesario, recibiendo políticos que generan más valor que vicio, pero también permitiendo el empoderamiento de una nueva clase política mexicana con menos vicios. Está evitando la plaga se coma todo el huerto.

Así que la próxima vez que el canto de las sirenas te quiera vender urgencia y extremismo, valora la posibilidad de mantenerte al margen y echarle agua a la plantita en vez de veneno. Recuerda que la templanza es una virtud.