Días de soltar / De venganza, justicieros transnacionales y una luz a la distancia

Estamos en el periodo de transición ¿Qué podemos esperar a nivel nacional y a nivel estatal?

A nivel nacional la discusión de la sobrerrepresentación es la que acapara el espectro político, promete ser larga y probablemente se defina en favor del régimen actual. Espero equivocarme, pero simplemente no le veo calidad moral a la oposición para ganar esta discusión que a final de cuentas se trata de interpretación de la Ley, y hoy quien la va a interpretar les tiene guardada una memoria.

En 1998, el PRI uso los mismos argumentos que hoy usa MORENA para defender su sobrerepresentación en el Congreso Local de Quintana Roo. López Obrador, en ese entonces como dirigente del PRD, uso los mismos argumentos que hoy usa la oposición para no permitirla, y en la Corte, un proyecto de Olga Sánchez Cordero, en ese entonces ministra de la SCJN, le dio la razón a AMLO en contra de la sobrerepresentación, argumentando que no se puede leer la Constitución literal, sino que habia que hacerlo sistematicamente. 16 años después, se voltea la tortilla y ahora son Olga y Andrés los que se beneficiaran de la sobrerepresentación. Otra dosis de su mismo chocolate a esa oposición que además no parece entender el juego. Defender la represetnación de partidos como el PAN y el PRI en el congreso es defender las migajas de gente como Alito y Markito, aquí en Morelos las pluris localkes son ejemplo perfecto de ello. ¿Qué ciudadano tiene ganas de hacer eso? La triste marcha del domingo al INE deja claro que la marea ya se calmó.

El caso del Mayo Zambada y su aventura hacia el gabacho es el otro hecho importante de coyuntura. Sinceramente, a nadie le importa si fue por voluntad propia o lo obligaron: es un narco y, haiga sido como haiga sido, cuando esos llegan a la cárcel, ahí se deben de quedar. Lo que me da risa es que le aplicaron la de Batman en El Caballero de la Noche. Así como en esa película mandaron a Batman a buscar al Sr. Lau a Singapur, para llevarlo a la fuerza a enfrentar a la justicia gringa, aquí mandaron a por el Mayo. Solo que nuestro Caballero Oscuro en este caso fue un Chapito, no Christian Bale. En el camino Zambada no fue el único que cayó, también se llevaron entre las patas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que quedó más que evidenciada su relación con el narco, por más esfuerzo que haga en cubrirla. También al PAN fue víctima de eso, con el involucramiento de Hector Cuén. Madre mía, no hay a quien irle.

Entre sobrerepresentación y narcotráfico, aterrizamos en Morelos, donde sufrimos de ambos problemas. El Congreso del Estado va a ser de MORENA sobrerepresentado y con una Oposición muy reducida y que solo responderá a intereses personales de los dirigentes de sus partidos. En el frente del narco, pareciera están haciendo compras de último minuto, porque la violencia va a la alza en la entidad.

En la presentación de los primeros miembros del próximo gabinete. Hay algunos inombrables, con acusaciones de corrupción, violencia de género, y otros de simple decidia política. Aunque no deberíamos permitir ese tipo de personas lleguen a esos cargos, en la realidad ese es un costo operativo que se tiene que asumir. Sin emabrgo parece Margarita está equilibrando su equipo de trabajo con gente de experiencia y nombres nuevos. Igual que lo que pasó con Uriostegui hace tres años, creo que su gran ventaja será que el Gobierno estatal ya está en el hoyo, por lo que cualquier cosa que haga será una mejoría. Considero que será presisamente en su relación con el Presidente Municipal de Cuernavaca donde veremos que tanto quiere hacer para mejorar la situación. Entre estas dos personas, que parecen ser racionales, deben poder coordinar las labores de seguridad, al menos en la capital. La mejoría debe ser palpable en los primeros meses, sobre todo si se agrega coordinación seria con el gobierno federal, la cuál le debe interesar a García Harfuch, si no por otra cosa, por simples raices.

Contradiciendo a ese señor que me dijo en Facebook que soy “ese que siempre escribe negativo”, hoy veo gobiernos, estatal tanto como municipal con gente más decente. Sigue habiendo unas ratotas en ambos barcos, como en todos. Pero al menos podemos pensar en una luz a la distancia. Espero no equivocarme, porque estamos cerca de vivir como Sinaloa, controlados por la maña.