Arrancan los caballos

Mucha faramalla, buenas intenciones, promesas de civilidad, y al fin banderazo de salida. De eso hemos estado hablando todos, toda la semana. Sin lugar a duda esa era la intención de Andrés Manuel, quien está dando cátedra en manipulación de procesos. La realidad es que como en las carreras de caballos, todos van siguiendo al grupo de los que van adelantados, que en este caso son los de MORENA. Nunca fue sorpresa el nombre de los principales cuatro candidatos: Claudia, Marcelo, Adán Augusto y Ricardo. La primera es la ñoña del salón, que sin mayor mérito que hacerle la barba al profe es la consentida. Hizo la tarea y con el apoyo del profe, a menos que suceda una catástrofe sacará el primer lugar. Marcelo, desde mi opinión el más capaz, jamás tendrá la confianza del patrón, sobre todo tras aquel conflicto del 2012 cuando dicen las encuestas favorecieron al carnal. En el rodeo solo hay luz para un payaso. Adán Augusto ha sido el mejor anticonceptivo del mundo, el Plan B de secretario de gobernación tiene poco, pero de perro de pelea se vienen sus mejores momentos. Ricardo, por último, perdió la batalla en el verano del 2021 cuando intentó salirse del huacal. Su operación política independiente fue la gota que derramó el vaso en una relación oportunista, que para el presidente dejó de serlo. En el retrovisor queda esa memoria de él como el senador más importante del país. Los demás precandidatos de partidos accesorios y segundones dentro de MORENA no tienen mayor propósito que pulverizar el voto, cuestión que estratégicamente ayuda a la puntera, la Clau. Sus historias personales podrán ser dignas de un reportaje de esos de “Historias Engarzadas” que salían en TV Azteca, pero no hay mucho más que contar.

Quedaron en ponerle reglas, empezando por repartirse anticipadamente el pastel del sexenio venidero, a cambio de renunciar a sus puestos para entrarle de lleno al proceso. A mí me parece buenísimo. La realidad es que con esta dinámica avanzan un par de casillas en en Monopoly de la sucesión, dejando muy por detrás a la oposición que todavía no se anima a iniciar el proceso interno, vaya, no tienen ni siquiera definidas las reglas. Siguen haciendo reuniones de café para tomar foto y anunciar que ganaron Coahuila todos juntos.

El problema con la sucesión adelantada es que más allá de sus reglas de chocolate, porque al día siguiente cada uno hizo lo que quiso, se están pasando las leyes electorales por el arco del triunfo. El mismo presidente que famosamente dijo “al diablo con sus instituciones” está cumpliendo su palabra y haciendo lo que quiere con las reglas del juego. Inclusive está empezando a nombrar al siguiente gabinete, para que nos quede claro que él sigue mandando. El problema no es para él, a final de cuentas el ya cumplió sus objetivos y se va a La Chingada (su rancho) con las riendas bien controladas. El problema es para nosotros los mexicanos, sobre todo los jóvenes que heredaremos un vehículo de país al que le falla todo, le urgen refacciones y se le acumulan las luces rojas prendidas en el tablero. Lo dramático es la oportunidad perdida para construir un mejor México, que nos costará el doble. Cuando ese importante porcentaje de la población que apoya al macuspano se dé cuenta la mentirota que les ha venido contando, van a perder por generaciones la confianza en las autoridades. No es culpa solo de Andrés, pues la pérdida de confianza en la clase política viene de tiempo atrás. Pero sin lugar a duda él tendrá una responsabilidad importante.

Mientras ese momento de realización llega, nosotros sacamos las palomitas para ver la carrera de caballos nacional, y preparamos la estatal, aunque en lo local más que caballos, tenemos carrera de mulas moribundas.