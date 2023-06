¿A quién le dejamos los botones nucleares?

La semana pasada en Estados Unidos la noticia fue que Trump compareció frente a un Juez Federal en Miami quien lo sujeto a proceso penal como presunto responsable de cometer hasta 37 delitos por haberse llevado a casa ciertos papeles públicos que, como presidente, le correspondía conocer, pero nunca sacar de la oficina y menos quedárselos. Esta es la segunda vez este año que se ve implicado en problemas penales, hace unos meses se le sujetó a otro caso penal con 34 delitos por presuntamente haber pagado dinero para callar a una prostituta.

En fin, el tema del que quiero hablar hoy no son los procesos penales de Donaldo Trump. Quiero centrar este caso en la manera en que José Biden, el actual presidente gringo, ha decidido abordar el asunto. Decidió no hacer comentario alguno sobre el procedimiento penal al que está sujeto Trump. Ordenó a la Casa Blanca y al Comité Demócrata, que planea su campaña de reelección, no hacer comentario alguno. Algunos lo ven como un error de cálculo político de su parte, pues está perdiendo la oportunidad de meter el dedo en la herida de su competidor más probable en la siguiente elección. Para muchos puede parecer un tema banal, de poco interés y mucha menos repercusión política. Pero a mí me parece un detalle muy relevante que habla de los valores políticos actuales.

Me parece que estamos tan acostumbrados a grandes lacras viviendo del abuso de la política, que perdemos memoria de la razón por la que importa. La política es una de las profesiones más nobles que existen, después de todo se trata de organizar a grupos sociales para lograr objetivos comunes. Desgraciadamente, es tan noble que cualquiera puede aprovecharse de ella y entonces, con un poquito de labia, ocupar los espacios políticos para avanzar intereses personales. Por eso celebro la decisión de Biden, pues si bien está desperdiciando la oportunidad de oro para enterrar a un rival, está demostrando que lo suyo no es el truco barato, sino más bien ganar de la manera honesta.

Trump deberá responder ante la justicia por sus acciones, como cualquier otra persona. Biden, que no es el Juez y además es conocido por su capacidad para negociar, sabe que a pesar de todo lo que Trump ha hecho el proceso penal es aparte y por más que uno quiera aprovecharse de la desgracia de un contrincante, las cosas no son personales. Ya se toparán en el proceso electoral y tendrán que defender sus proyectos de gobierno. Pero para llegar a acuerdos de cualquier tipo, se necesita confianza en que quien está frente a ti va a cumplir su parte. Eso es lo que Biden le está diciendo a los seguidores de Trump, “puedes confiar en mi”. Esa confianza es lo que nos falta en gran medida hoy. Es lo que las acciones autoritarias de personas como Trump o Andrés Manuel han ido erosionando de la arena política, sustituyéndola por miedo. Miedo a las represalias de lo que el poder te pueda hacer. Cuando, en los juicios de Núremberg, les preguntaron a oficiales nazis porqué habían contribuido al genocidio de millones de personas, ellos respondieron que porque sus superiores lo habían ordenado.

A final del día, la experiencia política de Biden, en esa construcción de acuerdos, le dijo que no patee a Trump en el suelo, aunque él si lo hubiera hecho. Biden sabe que el país no es suyo, y que tiene que ponerse de acuerdo con todos los demás, no seguir polarizándolos. La política es un juego complejo en el que se toman decisiones que tienen costos, a veces muy grandes y siempre difíciles de cuantificar. Es un oficio en el que cualquier gritón puede participar, pero eso no significa que debamos dejarle los botones nucleares.