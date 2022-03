Día Internacional de la Visibilidad Transgénero

En plena época de cambios y triunfos para la comunidad, sigue siendo importante pelear por más derechos y por justamente visibilizar las identidades que fueron silenciadas durante décadas. El 31 de marzo de cada año se celebra en el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Trans (travesti, transgénero, transexual), que nace con el propósito de remarcar el valor de vida de manera abierta, sin ningún tipo de prejuicio y sin dejar de reconocer el fuerte activismo que han sostenido personas trans, siendo pioneros y pioneras de esta lucha. Las letras “TTT” en las siglas LGBTTTI se refieren a las personas transgénero, transexuales y travestis. Trans es una persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer, y que hace una transición a otro u otros. El género es performativo: son ideas y comportamientos que definen a las mujeres y a los hombres: no se nace hombre o mujer; se aprende a serlo. La identidad de género es la convicción personal e interna de cómo cada persona se percibe a sí misma. Las personas trans pueden adecuar su género a lo masculino o a lo femenino, o no. Reconocer la realidad trans implica reconocer que, por un lado, hay estereotipos construidos desde un sistema patriarcal sobre lo masculino y lo femenino; por otro lado, que no todas las personas se identifican con la construcción de género que les fue asignada al nacer, pero eso no implica necesariamente asumir la identidad del “otro” género, sino que cada persona se construye a sí misma. Es importante entender que el ser trans es una manifestación más de la diversidad de la naturaleza humana. Las personas transforman una parte esencial de las comunidades y culturas. Sin embargo, en la actualidad, muchas personas trans sufren hostilidad, discriminación y un sinfín de violaciones a sus derechos humanos. Vivir una vida abiertamente, mostrando la propia identidad, es algo que la mayoría de la gente da por sentado, pero en el caso de las personas trans puede ser muy peligroso, ya que no toda la sociedad está informada sobre el tema y, por fobia a lo “diferente”, violentan los derechos de las personas trans. En México podemos encontrar que, dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el inciso h) de su artículo 11º, reconoce a las personas del colectivo LGBTTTI como grupo de atención prioritaria y establece la obligación de adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de éstos, para que puedan alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. Todo ello mediante la garantía de su participación democrática y social, su derecho a una vida libre de violencia y discriminación, la no criminalización, represión o reclusión, y la capacidad para decidir sobre su persona y patrimonio, así como el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal. Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el párrafo quinto de su artículo primero, la prohibición de ejecutar cualquier acción que atente contra la dignidad humana, o bien que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, la cual tenga su origen en prejuicios del género, sexo u orientación sexual, entre otras. Aunado a ello, el 31 de marzo del 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a los tres niveles de gobierno a impulsar políticas públicas de prevención de la violencia contra las personas travesti, transgénero y transexuales, para hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos fundamentales, entre ellos, su identidad de género, debido a que hoy en día siguen existiendo particulares y funcionarios públicos que, dentro de sus ámbitos de decisión e influencia, se empeñan en perpetuar conductas que estigmatizan, minimizan, menoscaban y anulan la dignidad, derechos y libertades de este grupo de personas. Es por ello necesario que los gobiernos de los países garanticen el acceso efectivo y universal al reconocimiento y visibilidad de la identidad sexo-genérica de las personas trans. Lo cierto es que aún queda un largo camino por recorrer, pero poco a poco muchas más personas trans pueden ser oídas en los medios de comunicación, sin que otras personas, hablen por ellas. Porque los hombres y mujeres trans existen, este día se busca remarcar el valor de la vida de manera abierta y que se entienda que ser trans es una manifestación más de la diversidad de la naturaleza humana. Esta lucha nace a raíz de que por ser trans muchos hombres y a muchas mujeres transgénero se les niega sus derechos fundamentales y servicios de salud, siendo uno de los sectores más discriminados y vulnerados sin importar edad. Al día de hoy la transfobia no solo se vive dentro de los hogares, sino también en las calles, trabajos y espacios públicos, por lo que se busca seguir impulsando a este sector. En México, en 13 estados ya se cuenta con legislación que garantiza el derecho de las personas trans a modificar su nombre y sexo en el acta de nacimiento, reconociendo de esta manera su derecho a la identidad, fundamento para evitar la discordancia entre su identidad actual y el nombre con el que fueron registradas al nacer. En ese sentido, la identidad de género es aquella con la que cada persona se percibe y se reconoce a sí misma. Los derechos a la identidad de las personas no son una amenaza. Son solo eso, derechos que protegen otros derechos.