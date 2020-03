El Domingo primero de Marzo se celebró el día internacional de la protección civil, la Organización Internacional de Protección Civil.

En esta fecha realiza actividades donde se da a conocer a las personas la importancia de estas organizaciones en el desarrollo de una sociedad, en nuestro país existe un día de celebración de índole similar que se conoce como el Día Nacional de la Protección Civil que es el 19 de Septiembre, fecha importante que rinde recuerdo al terremoto de ese día y mes del año de 1985, este acontecimiento es un parte aguas en la Organización de la Sociedad Civil, a unos minutos de pasar el terremoto comienzan a organizarse grupos de ciudadanos para brindar las tareas de rescate, se suman más voluntarios de todas las clases sociales, pasan los días y las personas (civiles) se hacen cargo de la situación de la Ciudad de México (antes D.F.).

En Morelos el 19 de Septiembre del 2017 fue sorprendido por un sismo que causo grandes daños a algunos municipios de la entidad, en esta ocasión nuevamente surgió la participación de Ciudadanos Voluntarios formando Brigadas para ayudar en las labores de Búsqueda, Salvamento y Rescate, de la entrega de víveres, las Fundaciones, Agrupaciones, A.C´s., Colectivos Sociales y Liderazgos no se quedaron atrás, la organización ciudadana comenzó a la brevedad a formar los esquemas de trabajo, hago mención de algunas de ellas: Brigada Dragones, Pequeños Vulcanos, Brigada de Radio Comunicación de Protección Civil, Hermandad Militarizada Juvenil.

Hoy, en Morelos, en medio de una emergencia mundial ante el COVID-19, nace la “brigada de primeros auxilios psicológicos” del seno de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Morelos y auspiciada por la A.C. AEI (Ayuda Emocional Integral) y Brigada Morelos, esta nueva brigada, primera en su tipo en nuestro estado, quien tiene como objetivo impartir talleres, conferencias y cursos en la modalidad online, ejemplo de ello es el taller Terapia Ocupacional en tiempo de crisis, trabajara temas de apoyo emocional, donde se está invitando a toda la población está a que se sumen a la convocatoria abierta para la formación también una Brigada del Cuidado del Adulto Mayor, que estará trabajando en esta emergencia sanitaria en dar apoyo con instrucción de autocuidados preventivos, de la formación de Cuidadores Expertos, dando asesoría y apoyando con despensas, todo lo anterior apegado a las recomendaciones oficiales de las autoridades competentes, en esta área la Red cuenta con la Fundación Cuidom y Hatktiva Centro Comunitario quienes tienen la experiencia en estos temas.

Algunas autoridades todavía no permiten la participación e inclusión de las organizaciones ciudadanas ya sea por desconocimiento o empatía, gran error es este, ya que estas organizaciones pueden servir de mucho apoyando en la elaboración y ejecución de proyectos y programas, en todo momento respetuosas de las indicaciones que den las autoridades, pero en varias de las ocasiones las ven como rivales en lugar de un apoyo, les molesta porque muchas OSC´s hacen trabajos que le competen o corresponden a nuestros gobernantes y personal que está al frente de dependencias gubernamentales, esto no es por estar encima de ellos, es por que quien conoce a veces más de las necesidades reales es el líder de colonia, el presidente de la organización que conoce esa comunidad, a su gente, ha hecho trabajo de asistencia por varios años la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Morelos en representación de sus más de ochenta agremiados en todo momento está en esa búsqueda de trabajar en sinergia con las diversas autoridades de todos los niveles de gobierno, haciendo también un trabajo de limpieza de imagen de las OSC´s que fue manchada por una minoría de organizaciones que realizaron un trabajo deshonesto y el resto a causa de esto fue avasallada injustamente, son muy pocas las organizaciones que se conocen de Etiqueta, estas son las que no tienen un trabajo hecho, que solo cuentan con su acta constitutiva y están en la espera de que les caiga algo bueno donde saquen un beneficio propio, son fáciles de identificar, no tienen la forma de comprobar con documentos y con pruebas físicas su trabajo. Trabajando unidos es más fácil.