Día del ingeniero 2020

Hace como 10 años empecé a ver esto de los caminos, y le decían a la gente que no podían construir los caminos ¡porque no tenían capacidad técnica! ¡Como si fuese una gran ciencia hacer un camino!... ¡ni que fuera la gran cosa!...

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México | Presentación del programa de pavimentación de caminos rurales - San Juan Evangelista Analco, Oaxaca / 22 de diciembre de 2018





Y en abril pasado, una vez mas el presidente arremetió contra los ingenieros, durante un discurso en el que habló de los créditos que dará el gobierno federal para la edificación de viviendas,

López Obrador pidió a los futuros beneficiarios que administren bien su crédito; que adquieran a buen precio los materiales de construcción, contraten a maestros albañiles y trabajadores de la construcción, no necesitan contratar arquitectos o ingenieros “porque con ese mecanismo pierden hasta más de la mitad de su crédito por la corrupción”. Triste opinión del gremio tiene el Presidente.

El mandatario mexicano dijo que anteriormente “se utilizaba como excusa, como pretexto que la gente no tenía conocimiento técnico y que necesitaba la asesoría de los ingenieros, de los arquitectos para edificar sus casas”.

Pero con todo respeto a la investidura: Si hay ciencia en hacer un camino y una casa. Como también la hay para diseñar un aeropuerto, una refinería, un tren, una presa, un puente. Por muy pequeña que sea la obra es necesario hacer algunos cálculos, estudios de ingeniería básica, de topografía, de mecánica de suelos, de hidrología, de impacto ambiental. Y es a partir de ellos (y del cumplimiento de diversas normas de construcción) que se determinan las características estructurales de aquello que se quiere construir. El mejor sitio, la mejor orientación, la resistencia de los materiales, el diseño de las estructuras, etc. No hacerlo así representa un altísimo riesgo de falla y cuando una estructura falla se pone en riesgo no solo el patrimonio, sino la vida de las personas, especialmente de los mas pobres, que es a quienes debemos proteger. Una mejor ayuda sería que además de otorgarles los créditos pudiera brindarles la ayuda de profesionales por parte del gobierno, en vez de recomendarles que no usen los servicios profesionales de un ingeniero o un arquitecto.

El Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) mostró su preocupación tras los comentarios que realizó el presidente, en un comunicado publicado en redes sociales, el Colegio señaló que sin la participación de profesionales de la construcción como ingenieros y arquitectos, la vulnerabilidad de las casas y edificaciones aumenta ante el riesgo de desastres naturales por irregularidades estructurales.

Por su parte, el presidente del Colegio Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Bernardo Sáenz Barba, reviró las declaraciones que efectuó el presidente, “No no es un tema de sólo levantar un cuartito y poner una puerta”, expuso. “Aquí en el colegio de ingenieros mandamos este mensaje contundente, que no nos parece, que se nos hace denigrante a nuestra profesión, el posicionamiento que marcó hoy el presidente”, declaró.

Es precisamente por la ingeniería, que las nuevas construcciones han resistido mejor sismos de gran intensidad. Los grandes proyectos como el Aeropuerto de Santa Lucía, La Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o la Presa Libertad tienen el soporte de la ingeniería mexicana, veamos cómo podemos ayudar en los proyectos familiares más pequeños.