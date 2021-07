Destapes adelantados

Hace unos días en su “mañanera” el Presidente Andrés Manuel López, destapó para sucederlo en la primera magistratura del país y de acuerdo con todos los medios nacionales a las siguientes personalidades: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle. El que le faltó, pero también porta “todas las credenciales” como dicen los políticos que expresan saber es Ricardo Monreal.

En la alianza opositora del PRI, PAN y PRD seguramente ya están apuntados Ricardo Anaya, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y dice Francisco Moreno, que Enrique de la Madrid, y yo no descartaría al ex Gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, pero a diferencia de lo hecho por el Presidente, en la oposición no se genera el mismo cisma que en su gobierno por lo que llaman “propios y extraños” adelantar la sucesión presidencial.

En Movimiento Ciudadano, dependerá mucho a mi juicio de quien será el abanderado o abanderada de la “cuarta transformación”; pero sin lugar a dudas están apuntados: el experimentado, fundador Dante Delgado, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el electo de Nuevo León, Samuel García y el hijo de Colosio, Luis Donaldo, yo no dejo fuera a la ex Gobernadora, de Yucatán, Ivonne Ortega.

¿Pero en Morelos? Pues aquí en la tierra de Emiliano Zapata, pues nada ya que nos gobierna quien poco o nada sabe de política y mucho de fútbol; más o menos así lo consignó la gran periodista de familia futbolera, pero en serio Estella Turcato esposa del gran “atrilero” mi querido José Manuel Pérez. Pero independientemente de que Cuauhtémoc Blanco tenga estrategia o no las cosas ya se empiezan a decantar; por las izquierdas aventaja quien esta en “la estratosfera” de la política nacional, Rabin Salazar, de hecho, si el Gobernador quiere hacerle algún contrapeso deberá apostar por una alianza de fuera y opciones son pocas: el Alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, o el de Jiutepec, Rafael Reyes, difícil si se vuelve a empecinar con su “delfín” extranjero Jorge Argüelles.

En la alianza quien lleva una considerable ventaja es el Presidente Municipal electo de Cuernavaca, Morelos, José Luis Urióstegui, aunque falta que gobierne la sinuosa, compleja y rara capital, lo sigue ambiguamente el Senador Ángel García, protegido del otrora poderoso Miguel Osorio, en el Senado, y yo no descarto al polémico Rodrigo Gayosso.

Los “naranjas” locales tienen en la persona de Jessica Ortega tal vez la mejor Candidata del cuadro, mujer, sobria, inteligente, preparada, experimentada y que goza de todo el respaldo de su dirigencia nacional, aunque no se descarta la posibilidad de que busquen “uno de fuera”, tal vez su consentido el ex Padre Antonio Sandoval, o el que esto escribe, más después del vergonzoso papel que hizo el Chacho Matar en la última elección.

Amables lectora y lector de los “destapados” saldrá el próximo Presidente o Presidenta de México y Gobernadora o Gobernador de Morelos, “arrancamos y hagan sus apuestas”.