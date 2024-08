Desde la curul / Último año de labores legislativas (III)

El trabajo social desplegado en distintas comunidades tuvo varias iniciativas que pude desarrollar en los tres años, algunas continuaron y otras nuevas surgieron, aquí un apretado resumen:

Módulo Itinerante de Gestión. Un primer esfuerzo cuyo espíritu esencial fue el de acercar a la autoridad estatal a la ciudadanía. En varias colonias tuve la oportunidad de organizar este módulo con el objetivo de acercar la gestión de diversos trámites que deben realizar los vecinos y que por diversas razones no los habían realizado. Estuvieron presentes funcionarios de varias oficinas como movilidad y transporte, economía, salud, registro civil, ICATMOR, entre otras.

Canasta básica. La manutención de la familia es una de las principales preocupaciones básicas de la ciudadanía en general. Las madres hacen esfuerzos sobrehumanos para “estirar el ingreso” y poder llevar a la mesa alimentos, ropa, educación y salud. De ahí el programa de “canasta básica” que se puso en marcha ofreciendo en distintas comunidades productos de la canasta básica (huevo, arroz, frijol, aceite, sopas, etc.) a bajo costo, dado el elevado precio de estos productos en tiendas de abarrotes o supermercados.

Lecherías Liconsa y tienda Diconsa. Particularmente este año se dieron las condiciones para impulsar la instalación de lecherías del Liconsa, uno de esos programas que han permanecido en el tiempo pues fue iniciado en 1944 como un programa de abasto de leche. De modo que con el apoyo de Liconsa Morelos se instalaron, de forma temporal, 5 lecherías en las colonias: Buenavista del Monte, Lomas de Ahuatlán, Amatitlán, Adolfo Ruiz Cortines y de manera complementaria en la Adolfo López Mateos. De igual manera se instaló la tiendita comunitaria Diconsa en Buenavista del Monte y en la colonia Adolfo López Mateos. Mi enorme agradecimiento a ambas instituciones que nos apoyaron.

Deporte

Béisbol y fútbol. Este año fue de gran promoción deportiva. El béisbol es una de las disciplinas que particularmente me ha llamado la atención, el famoso “rey de los deportes”, que no ha sido suficientemente visibilizado y apoyado en el estado, aquí somos más futboleros, quizá por ello me he dado a la tarea de promover en las posibilidades que he tenido. Por supuesto es icónico el parque Miguel Alemán en la colonia Carolina de Cuernavaca con algunas otras sedes más modestas. Tuve la oportunidad de convivir y hacer amistad con varios equipos del estado compartiendo los play off que resultaron una revelación por el ambiente familiar festivo que los envuelve; este año la liga beisbolera tuvo a bien organizar el torneo Mirna Zavala 2023-2024, gracias por ello. En fútbol tuve el honor de ser invitada por el equipo Atlético Real Morelos de la tercera división mexicana a dar la patada inicial de su primer partido en casa (la Lagunilla) cosa que agradezco en todo lo que vale, acompañé la gestión ante el gobierno del estado en la primera etapa de rehabilitación del campo de la Lagunilla quedando en muy buenas condiciones; compartí con el club deportivo Tigres Barona su primer aniversario con un emotivo encuentro contra el equipo Lobos; compartí el cuadrangular de fút 7 con la participación de Halcones, Premier Barona, Correcaminos FC y Cucas FC así como el cuadrangular femenil también de fút 7 con la participación de Dragones, Halconas, Halconcitas y Premier Barona. Varios eventos más se pudieron desarrollar este último año.

Seguiré comentando en la próxima columna.

Buena semana, amable lector.