UAEM, aumento al presupuesto indexado

La buena noticia es que, luego de los llamados de nuestro gobernador y del rector de la máxima casa de estudios y de una servidora junto otros de mis compañeros diputados de bancada, finalmente el congreso sacaría de la congeladora el dictamen de reforma constitucional al artículo 121 para el aumento de los ingresos de la UAEM del 2.5 al 3.5% del presupuesto estatal.

Una reforma que sería aprobada para presupuesto 2022 y que, como todos recordamos, no fue aprobado, quedando en vigor para dicho año el presupuesto del año anterior, es decir, el del 2021. De ahí a la fecha, y dada la parálisis legislativa en que cayó esta legislatura, no fue posible retomar el tema. Como también saben, los reacomodos de poder al interior del congreso dieron pie a la integración de 15 votos que permitían aprobar diversos decretos pero que lamentablemente nunca se visibilizó la reforma en cuestión, a pesar de existir los votos suficientes, ¿por qué? Vaya usted a saber, pero en lo personal sostengo que, como lo he venido señalando, fue la falta de sensibilidad social para que esta legislatura atienda las más sentidas demandas de la población.

Afortunadamente, gracias entre otras cosas a la presión política y universitaria para avanzar en esta reforma, tanto del ejecutivo como del rector, Gustavo Urquiza, finalmente se abrió una puerta apenas levemente, suficiente para generar consenso sobre la necesidad de aprobar la reforma, que es lo que importa: garantizar a la UAEM aumento del 40%. Una acción que, sin duda, se inscribe en los esfuerzos universitarios para contar con mayores recursos que le permitan apoyar la demanda morelense de formación profesional en la oferta educativa de la UAEM, y hacer frente con mayor solvencia a sus cargas financieras.

Como lo señaló el rector: “la universidad podría ser mediadora para que lleguemos a acuerdos”; sin duda, lo ha sido en este tema tan sensible para los morelenses y la comunidad universitaria. Por lo pronto celebro que en el orden del día de la sesión del próximo 14 de julio se haya incluido el dictamen. Por Una Humanidad Culta.