Esta semana se conmemora el día del trabajo infantil, es decir, la conducta de obligar a trabajar a niñ@s de entre 5 y 12 años en condiciones de “peligro o explotación que pone en riesgo su salud o desarrollo”. Un fenómeno que no es nuevo pero que se ha incrementado sensiblemente, sobre todo en los sectores poblacionales de pobreza. Hace siglos, no muchos, la infancia no era tomada en cuenta y muy tempranamente los niñ@s también eran considerados como fuerza de trabajo. En una familia pobre representaba una persona más de la familia que aportaba ingresos para la sobrevivencia. Con el paso del tiempo se fue profundizando en la conciencia colectiva la importancia de los niñ@s y la necesidad de ser protegidos y apoyados en su desarrollo integral.

Igualmente, con el paso del tiempo, las dificultades para obtener el ingreso para la sobrevivencia llevaron a los padres de familia a volver a esa práctica de poner a trabajar a los hij@s en diversas actividades, hasta no diferenciarse del hecho de ser explotados y considerados como fuerza de trabajo. Diversos son los factores que orilla a los menores a mantenerse voluntaria o forzadamente en esas actividades para su propio sustento o el de su familia: enfermedades o discapacidad de los padres y orfandad, entre otros.

Ha sido práctica común que los padres tengan el interés de que sus hijos menores aprendan oficios o actividades laborales que ellos mismo desarrollan. Práctica que en general resulta edificante y formativo para valerse por sí mismo en la vida y que los menores aprendan la importancia y dignidad de un trabajo. El problema se presenta cuando esta práctica se vuelve obligatoria y se dejan al margen las actividades propias de la niñez: educación, salud, recreación, formación para solo ser otro trabajador más.

Estudios indican que en los primeros 20 años del siglo XXI disminuyó en 85.5 millones los niñ@s que dejaron de trabajar. En Morelos, INEGI reportó en 2019 una tasa de trabajo infantil de 10.9%, considerando edades de 5 a 17 años.