¡¡¡Reflexión y práctica!!!

Con el último cuarto del año aparecen sentimientos diversos y encontrados. Estamos frente a las celebraciones más importantes del año que no solo emocionan, nos acercan y nos motivan a la reflexión y a ocuparnos.

Recordaremos en breve que finalmente en este mes pero de 1953 el voto de la mujer fue una realidad que ha generado un avance importante en materia de igualdad política , continuaremos y nos encontraremos con la muerte en el tradicional Miquixtli tan celebrado y querido en nuestro país, honraremos la memoria de nuestros seres queridos que no están más, físicamente con nosotros, pero que recordamos y amamos por siempre, continuaremos con ella y recordaremos el millón de muertos que, nos dicen los historiadores, fallecieron en la revolución; para continuar con un remanso de paz y esperanza al visitar y honrar a nuestra morenita del Tepeyac, fuente de nuestra identidad espiritual, aun cuando muchos hay que no reconocen y quisieran que fuera de otra manera, pero resulta imposible porque anida profundamente en el corazón de los mexicanos, llegaremos finalmente a la celebración de la vida y la renovación con la celebración de la navidad y la fiesta de fin de año. Como decía, emociones que aflorarán con mucha nitidez en medio de muchas condiciones lamentables que vivimos.

La vida pública no escapa a estos momentos, pero se retrae a lo propio de la actividad de la gobernanza y la atención a los diferentes problemas sociales. Principalmente el asunto del presupuesto será tema de especial atención. Diversas y variadas son las necesidades de los morelenses y muchas las que los poderes deben atender, y muchas más han de realizarse con la colaboración y participación de la ciudadanía. El binomio resultados vs recursos no solo deriva de la aplicación simple de recursos económicos, también se resuelve con la actividad participativa de los distintos sectores de la sociedad.

Es por ello que en esta ocasión mi comentario va orientado a la necesaria reflexión sobre la mayor conciencia de que lo más grave de la pandemia ha pasado y reaparecen los problemas que habían quedado suspendidos y a los que habrá de ir dando las salidas que podamos ir construyendo juntos. Al comenzar el segundo año de labores legislativas reiteró mi compromiso de reflexión sobre nuestra realidad tan compleja y de poner manos a la obra siempre con la gente.