Obras y reconocimiento

El mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida de los mexicanos, en nuestro caso de los morelenses, es uno de los desafíos fundamentales para la autoridad pública. Mucho es lo que debe mejorarse, pero aun cuando se vaya haciendo, el deterioro también va apareciendo minando lo realizado. Situación que no obsta para dedicar el mayor esfuerzo, dentro de lo posible, que permita avanzar en el mejoramiento social. Cada uno de los asuntos que atiende la autoridad representa un reto mayúsculo toda vez que las necesidades aumentan, no solo en cantidad sino también en calidad, las exigencias también van en aumento, el costo de los servicios no es estático, entre otros factores que inciden. En medio de todas estas circunstancias quisiera destacar en esta ocasión la oportunidad exitosa que tuve de gestionar para ciudadanos de nuestra muy querida Cuernavaca.

Me refiero a las distintas obras de pavimentación o rehabilitación de concreto hidráulico gestionadas en 2022. Por su puesto, que se trata de obras que realizó el gobierno estatal con la sensibilidad y apoyo de nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco y con la dirección de la secretaria de obras públicas. Mi participación tuvo que ver con la gestión, acompañando a las familias beneficiadas en las distintas calles realizadas. 10 obras correspondientes a las calles Grullas, Laurel y Golondrinas en Unidad Deportiva; Pino y Clavel en la Barona; Virgo y Libra en el Universo; Mixtecos y Viaducto Pemex en Cerritos y Álamos en Villa Santiago. también debo decir que hay dos en proceso: Camino Antiguo a Tepoztlán en el Universo y Aurora en Maravillas que no dudo que próximamente serán concluidas. Con estas obras se han beneficiado a mas 6 mil 300 personas.

Mi primer comentario es para reconocer la gran disponibilidad y sensibilidad, como decía, del ejecutivo estatal para atender estas demandas que surgieron en la campaña pasada. Estos son hechos que hablan del compromiso con el bien público, de la solidaridad social con quienes menos tienen y del gran interés de las comunidades beneficiadas para mejorar sus condiciones de vida. como legisladora seguiré gestionando ante el gobierno estatal el beneficio para nuestros conciudadanos morelenses. Que tengan una buena semana.