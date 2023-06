Legislar con responsabilidad social

En esta ocasión me refiero a la urgente necesidad que tiene la sociedad de que el congreso del estado apruebe algunos temas de capital importancia y que desafortunadamente están detenidos en las comisiones correspondientes del mismo.

Me referiré concretamente a tres propuestas que como legisladora he presentado. En primer lugar, el decreto que permite que la lucha libre sea declarada patrimonio cultural, en respuesta a una demanda del gremio luchístico, presentada el 15 de julio del 2022. En virtud del paso de las semanas y al no encontrar respuesta, y con el propósito de avanzar en la satisfacción de una demanda sentida del importante gremio de luchadores del estado, me di a la tarea de preparar, con mi equipo, también una propuesta de dictamen correspondiente para aprobarse en pleno; dicha propuesta de dictamen la presenté el pasado 7 de junio. Bueno, pues es la fecha en que aún no puede inscribirse para aprobación en sesión de pleno. La pregunta es ¿por qué no se entenderá que Morelos, principalmente Cuernavaca tiene una larga tradición en el ejercicio de lo que bien puede llamarse profesión de la lucha libre? No me equivoco al decir que la gran mayoría de los morelenses hemos podido disfrutar- en vivo o por televisión- de tan emocionante espectáculo de una función. Nos encontramos ante una evidente la falta de sensibilidad social para atender un reclamo social.

Que también se extiende a otra iniciativa que presenté el 16 de mayo del presente, para reformar la Ley Estatal de Fauna. La dinámica legislativa que impera es exactamente la misma, falta de sensibilidad para dar mejores instrumentos legales para la protección de los animales que vienen siendo cada vez más cruelmente maltratados.

Finalmente, sufre la misma dinámica el caso de la iniciativa de ley de participación ciudadana, la cual presenté el 19 de octubre del 2022, un instrumento que detona un mayor dinamismo social en los asuntos públicos.

Desde esta columna mi llamado a la sensibilidad y compromiso social legislativo. Un saludo con mi deseo sincero de que concluya bien y el mes. ¡Y que llueva!