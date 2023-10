La enorme tarea del cuidado de personas vulnerables

Esta semana el INEGI nos presenta una nueva encuesta: Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, es su primera edición y busca proporcionar información acerca de la “demanda de cuidados en los hogares, las características de las personas cuidadoras y las percepciones sobre tipos de cuidados”. Sin duda, una herramienta que aporta datos estadísticos significativos tanto al sector público como privado en orden a atender y mejorar una problemática que ha ido en ascenso.

Efectivamente, frente a los cada vez más graves y extendidos problemas de salud se emplean millones de personas, generalmente familiares, para atender esta necesidad básica que pone en un predicamento a millones de familias. Las estadísticas son reveladoras e inquietantes por las cifras tan elevadas que se presentan y que expondré brevemente a continuación, no sin antes hacerles una cordial invitación a que revisen el documento.

El primer dato impactante: en nuestro país se estima en 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados en los hogares. Prácticamente la mitad de la población. Se consideran en este grupo: población infantil (0 a 5 años), niñas y niños adolescentes (5 a 17 años), adultos mayores de 60 años y personas discapacitadas o dependientes.

Las personas cuidadoras ascienden a 31.7 millones y son mayores de 15 años. De los cuales el 75% son mujeres.

78 de cada 100 hogares mexicanos tienen al menos una persona que necesita de estos cuidados. Y es de destacar que los cuidadores son familiares que no reciben remuneración alguna por esta tarea, lo que habla de la gran capacidad de generosidad entre las familias mexicanas. Lamentablemente, no existe una cobertura total de atención en cuidados, de acuerdo con las cifras poco más de la mitad de las personas que necesitan de cuidados no los tiene.

Igualmente es ilustrativo del individualismo y meritocrática, así como lo agitado de la vida, en cuanto a conseguir ingresos para sobrevivir las principales necesidades, por ejemplo de adultos mayores son la compañía, el apoyo para asistir a las consultas médicas y medicamentos.

En breve comentaré los datos correspondientes a nuestro estado a fin de proponer una campaña que bien podría llamar humanitaria hacia este muy amplio sector de la sociedad que requiere solidaridad.

¡Henos aquí ya en octubre, el tiempo vuela!