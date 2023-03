Informe de Gobierno: Comparecencias

Esta semana comenzó la glosa del informe. De acuerdo al diccionario este término significa “explicación que se pone al margen como aclaración de un texto escrito”. Así que esta actividad, realizada en la modalidad de comparecencia, constituye una forma de profundizar y aclarar lo necesario, a juicio de los legisladores, respecto del contenido que, el titular del poder ejecutivo del estado, presentó en su informe anual de labores, un esbozo de la situación que guarda la administración pública estatal. En estos dos primeros días de glosa hemos tenido la oportunidad de escuchar, en el salón de comisiones del congreso, a los titulares o encargados de despacho de la Comisión Estatal de Agua- CEAGUA- y las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Económico y Trabajo.

Quisiera destacar la inversión que en materia hídrica aplicó la comisión estatal de agua y que ascendió a 414 millones 475 mil 489 pesos, principalmente en agua potable, saneamiento y alcantarillado e infraestructura hidroagrícola. En este último rubro con una cobertura de más de 2 mil hectáreas, principalmente dedicadas al cultivo de azúcar , maíz y hortalizas, beneficiando unidades de riego en Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Hueyapan, Jantetelco, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Zacualpan. Sin duda, el apoyo al campo morelense con acciones que hagan más productiva la tierra permite no solo mantener empleos agrícolas sino también arraigo e identidad en el sector.

Por otro lado, en desarrollo económico, vale mucho la pena reconocer la inversión de aproximadamente 100 millones de pesos en los programas de mujeres emprendedoras y mujeres emprendedoras individual, con los que se apoya a un sector vulnerable que tanto lo requiere para su autonomía económica, se eleve su autoestima y no se vea en condiciones de dependencia para sacar adelante a sus familias. De manera particular en un año en el que la inflación afecta sensiblemente la economía familiar. En la próxima columna me referiré a Obras Públicas.