Humanismo Mexicano, el legado de AMLO

El legado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, será el humanismo mexicano, entendido éste como el proceso de transformación para que renazca un nuevo México, una nueva sociedad y una nueva forma de gobernar.

El presidente rescató los ideales de la independencia, de la reforma y de la revolución, para llegar a la Cuarta Transformación. Es decir, al humanista mexicano, que es el sentir de nuestros pueblos originarios y de nuestra historia.

“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, palabras contundentes de Benito Juárez, que pasaron de hacer historia a ser una realidad de la mano de nuestro presidente.

Miguel Hidalgo dijo; “que muera el mal Gobierno… que viva la patria” por eso luchamos contra la corrupción y los vicios de los malos gobiernos del pasado, estamos seguros de que, por el bien de todos, primero los pobres.

Decía Emiliano Zapata: “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”. Por eso millones de mexicanos respaldan a la cuarta transformación y nuestro presidente, porque no somos iguales, trabajamos con honestidad valiente, austeridad republicana y cercanos a la gente.

México va a renacer en una nación, en el que la sociedad sea el centro de todos los objetivos, con un gobierno cercano al pueblo, que escuche y entienda a los ciudadanos y que sirva a los más desprotegidos.

En una nación, donde no tenga cabida el odio ni la venganza, donde la modernidad y progreso avancen con sentido humano y en la que se mantenga la esperanza.

El humanismo mexicano debe estar en cada uno de nosotros y debe ser la culminación de este proceso de transformación que vive el país, desde que el presidente llegó al poder para servir al pueblo. Así lo hemos entendido, quienes llevamos 20 años caminando al lado de Andrés Manuel López Obrador.

Contrario al neoliberalismo, está el humanismo mexicano, con el que se antepone el respeto y la dignidad humana a cualquier interés económico. Se trata de dignificar la vida de los mexicanos iniciando de la base. Los que otros dejaron al último, para nosotros son los primeros.

El humanismo mexicano de Andrés Manuel López Obrador, es el profundo amor a nuestro pueblo y con esos valores, moral y principios se tiene que gobernar en todo el país. En eso se consolidará la Cuarta Transformación.





Senadora Lucía Meza Guzmán

