¿Violencia vicaria? ¿Sabe usted en qué consiste?

El tema de la violencia familiar de tanto repetirse desgasta las palabras. La sociedad, el Estado, las instituciones. Decía yo sobre la violencia vicaria que jurídica y sociológicamente es la más cruel. Despiadada. Que causa daño irreparable. Que destruye a la mujer. Que la daña. Que se usa a los hijos y a las hijas para infringir esta violencia. También a los seres queridos de las mujeres. Se llega al extremo de la violencia vicaria de que el hombre asesine a sus propios hijos e hijas para causar el daño irreparable es la parte más visible de la violencia vicaria.

En esencia el hombre que activa y personifica la violencia vicaria contra la mujer utiliza a los hijos de ambos en contra de ella. También se llega al extremo de provocar en los hijos una ira de tal magnitud para que agredan a su propia madre.

Si bien el término llama la atención, y sobre todos mis distinguidos y cultos lectores sabrán que esto tiene un origen español, es decir en México no hemos utilizado este término pero hay que conocerlo y sobre todo detenerlo. El daño irreparable, fijarse bien distinguidos lectores en ésto, es contra la madre, pero el que es irreparable es contra los hijos, porque después de ejercer esa violencia qué va a ocurrir cuando ya se consumó y los hijos fueron el instrumento para llevarlo a efecto, es decir, ellos han sido el medio para lograr el objetivo para tener un control y dominio total sobre la mujer, en este caso hablamos de la madre, pero esto desde nuestra perspectiva podría darse no solamente respecto a hijos sino también a hermanos y hermanas, porque podrían darse supuestos de utilizar a una hermana para agredir a otra y finalmente a la propia madre.

Desafortunadamente, no la sociedad española, sino la mexicana, por las tradiciones, las historias, los casos concretos y la esencia de la teoría del "Macho mexicano” han convertido a la sociedad en cómplice, en algunos casos callada, lo que evidentemente se convierte en una alevosía y una premeditación, porque las mujeres están indefensas, sobre todo las madres, sobre esta agresión que es muy importante entender, que ya no es este supuesto tan llevado y traído por la Fiscalía General de la República o en la Ciudad de México, de hablar de violencia familiar, sino de ésta, que con ese calificativo es tan importante llamar la atención de quienes me hacen el honor de leer esta columna, porque tenemos que ponerle un alto; tenemos que detenerla; y si no es con el consenso y el apoyo de todos los miembros de la sociedad va a ser casi imposible que podamos detener este avance tan grave.

Reiterar que esta es violencia de género. Nosotros los hombres contra ustedes las mujeres. Esta violencia vicaria busca sustituir a la persona dañándola a través de los hijos; existen casos donde el daño ha sido tan grave que el propio padre ha asesinado a sus hijos o sus hijas para dañar a su progenitora, a la madre de estos niños; en algunos casos según los anales que hemos consultado, sobre todo en otros países de habla hispana, es haber originado y llevado a la madre hasta su propio suicidio, frente a la pena y sobretodo sentir, porque no solamente hablamos de niños sino de jóvenes, adolescentes, de mayores, que en un momento dado determinan o deciden usar la violencia vicaria por las razones que sean.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Es muy fácil criticar destructivamente. Es siempre apuntar con un índice a decir “Usted es culpable” pero la mano que señala con un dedo tres apuntan hacia la propia persona, y en eso tenemos que ser muy claros, porque sí no atacamos las causas de la violencia vicaria serán sólo paliativos los que se trate de hacer y la violencia va a subsistir.

Esto nos lleva definitivamente a que es necesario llegar a formas democráticas de gobierno; a aceptar que debe haber igualdad en los géneros y tener la inteligencia, el diagnóstico con la información apropiada para atacar las causas y como efecto sus consecuencias.

CONCLUSIONES

Primera: La violencia vicaria está presente en México.

Segunda: Es una forma cruel y despiadada de causar un daño irreparable a la madre destruyendo o mal aconsejando o difamando a la madre con los propios hijos.

Tercera: Es gravísimo que la sociedad consienta que se dañe a la mujer usando a sus hijos e hijas o a sus seres más queridos.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.