Violencia intrafamiliar en México

Innumerables personas se han dirigido a quien esto escribe para reiterar la problemática de la violencia familiar en México, principalmente en la Ciudad de México. Este flagelo no es exclusivo de la ciudad capital ni de México, es un elemento que desgraciadamente en la mayoría de los casos forma parte de las familias en general.

Conocida como violencia doméstica o intrafamiliar, es una pena que esté presente cotidianamente en los hogares mexicanos. El maltrato, el control, el dominar, tanto física cuanto psicológicamente a los miembros de la familia, empeora cada día y las políticas públicas no atinan, no diagnostican, no están planeando acciones efectivas, para que cuando menos se reduzca este flagelo social.

Hablar de controles físicos, psicológicos, económicos, sexuales, en la familia o fuera de ella, es una de las ofensas más graves que se puede hacer contra los padres, las hermanas, los hijos, independientemente de que también se da entre parejas, por ejemplo, casadas, concubinas, amantes, o incluso en los noviazgos.

Enumerar las causas sería interminable, porque cuando se llega en los abusos a la comisión de delitos que sancionan las leyes penales, encontramos que hay abandono, de la familia, de los hijos, sustracción de menores, impedimentos en un divorcio, con argucias legales, que haya convivencia, verbigracia en una separación, entre el padre que retiene al menor o la madre en su caso, sin considerar que lo más importante no es el papá ni la mamá, sino el niño o la niña, el joven, y que el daño que se le está causando es irreparable, incluso ese patrón de conducta lo vamos a encontrar repetido cuando esas niñas, esos niños o esos adolescentes llegan a ser adultos y repiten esos patrones de violencia familiar que es con los que se formaron.

La posibilidad de eliminar la violencia familiar en México es remota, sobre todo porque no es con penas mayores, ni sanciones penales la solución; desde la perspectiva de quien esto escribe, tenemos que ir a los orígenes de la violencia, como su nombre lo indica están en la familia, en los parientes, los que son por consanguinidad, por afinidad, en primera o segunda línea, el parentesco; y esa violencia familiar se va a repetir, se va implementar y será en su origen, reiteramos en el seno familiar donde podamos encontrar las mejores alternativas de solución a corto, mediano y largo plazos, empezando por la educación en la familia; respetar la voluntad de los niños, de las niñas, de los adolescentes, evitar los lenguajes soeces y violentos, o en un momento dado las expresiones corporales, las amenazas de infringir daños si los niños, las niñas o los adolescentes no observan determinadas conductas; por ello desde esta importante tribuna, reiteramos nuestra preocupación, de voltear los ojos a las diferentes clases de familia que hay en México y en el mundo, para encontrar ahí la solución.

Respetar, disminuir, revalorar, premiar las conductas que salvaguardan a la familia, inculcar los valores fundamentales, entre otros la educación, porque ésta que a veces se deforma y se manifiesta en una educación violenta, incluso para corregir, lo que es un error, porque esa conducta se va a repetir, y lejos de atenuar o atacar las causas de la violencia las van a incrementar.

CONCLUSIONES

Primera: La violencia familiar en la Ciudad de México y en general en el país tiene raíces tan profundas que merece la atención de políticas públicas, de las diferentes formas de gobernar en México, para que esta epidemia, pandemia, calamidad, se resuelva.

Segunda: Insistimos en la posición ideológica nuestra, de que si en la familia se origina esa violencia, en ella, con educación, con respeto, con lealtad, con honradez, con no calumniar, serán día a día los elementos que nutran a los niños, a las niñas, a los adolescentes, en sus tratos con los de mayores, para evitar el abuso en sus diferentes manifestaciones.

Tercera: La reiteración de las clases de violencia física, emocional, psicológica, económica, sexual y todas para controlar, no deben ser solamente atacadas sino erradicadas si queremos que finalmente las familias en México resuelvan esta grave problemática.

*Profesor de Carrera, con 56 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.