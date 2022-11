¿Violencia familiar? Orígenes y soluciones

Grave. Incrementándose cada día. Los calificativos sobran y las soluciones no funcionan. Violencia familiar. Vicaria. Conyugal. Total. Parcial. Todos contra todos. Ancianos agredidos por sus hijos y nietos. Éstos violentados por sus padres. Leyes absurdas. Sin medidas preventivas. Sin información para diagnosticar la gravedad de la violencia familiar y en consecuencia, sin un pronóstico adecuado con alternativas de solución a corto, mediano y largo plazos. Reiteramos los orígenes de la violencia familiar se pierden en el tiempo y la presencia de aquélla en México, se inicia, crece, se desarrolla en el seno familiar a ciencia y paciencia de quienes forman una de esas familias agredidas y agresoras al mismo tiempo. Conductas, hechos materiales, hechos jurídicos, impunidad, y como dije, sin alternativas de solución. Mientras no haya la información suficiente, que permite elaborar un diagnóstico, un pronóstico y diferentes alternativas de solución, todo es una palabrería hueca, absurda, porque números actuales a nivel mundial demuestran, que de acuerdo a lo que informa la Organización de Naciones Unidas, mil trescientos millones de mujeres han sido víctimas de violencia.

En México son tantas las especies de violencia familiar o intrafamiliar que sólo como un recordatorio para nuestros distinguidos lectores, debemos considerar que la más grave es la violencia emocional, le sigue la económica, la física, la sexual, la psicológica, la moral, contra la mujer, contra los niños y las niñas, contra los mayores y de manera específica la violencia de género. El común denominador de los sujetos activos de la violencia son controladores, manipuladores, que atentan contra la dignidad personal y familiar; frente a todo esto sometemos a la consideración de quienes nos honran leyendo esta columna, lo que nosotros pensamos, así como señalamos los orígenes que están en la familia y las soluciones que en la misma se pueden encontrar.

SOLUCIONES

Si el origen de la violencia familiar está en la familia, en ella debemos buscar y encontrar las mejores soluciones. Respuestas adecuadas. Medidas prácticas operativas. Incrementar y mejorar la educación de padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas y todos quienes integramos y formamos alguna de las múltiples clases de familias que habitamos en México. Las familias que los mexicanos y las mexicanas hemos creado, engendrado, producido, inventado, para bien o para mal, porque el resultado es real, patético, la violencia está en el seno familiar, desde nuestra perspectiva, en la casa, en el hogar, en la intimidad conyugal, porque si no iniciamos una educación adecuada desde que nacen nuestros hijos y nuestras hijas, tanto cónyuges, concubinos y quienes desafortunadamente han creado “machos mexicanos”, violentos por definición o por falta en su educación, nos permite afirmar que ahí está el origen y la solución. Hasta ahora nunca. Nadie. Ni ley alguna podrá resolver tan grave problemática, si pensamos que así se formó, se desarrolló, llegó a ser joven, adolescente, adulto una persona, y queremos con una ley que cambie la forma en que se le educó estamos condenados al fracaso. La violencia familiar debemos atacarla en el seno familiar. Destruirla. Desaparecerla, con educación, con respeto, con libertad, con dignidad, con lealtad a todos y cada uno de nosotros de quienes integramos una familia, sobre todo si queremos que nos respeten debemos respetar; y daría un ejemplo de cómo lograr para el interés superior del menor cuando se le debe apoyar en sus decisiones, en su educación, en el ejemplo que nosotros les demos, porque es imposible que, verbigracia, seamos fumadores y pensemos que nuestros hijos no deben fumar y lo mismo al beber bebidas alcohólicas; y algo más simple, cuando a usted le hablan por teléfono y no quiere contestar, y frente a sus hijos dice “díganle que no estoy”, esto es un ejemplo pernicioso, grave, o cambiando de tema, la forma en que nos dirigimos a nuestras cónyuges, nuestras concubinas, nuestras relaciones de pareja, sean hetero u homosexuales, el respeto es fundamental, y con eso, seguramente desde nuestra perspectiva podrá haber alternativas de solución reales a esta gran problemática.

CONCLUSIÓN ÚNICA

No hay, ni habrá ley alguna, que a un niño o a una niña que desde su nacimiento ha conocido, ha sentido, ha sido testigo, víctima o ha sido actor activo o pasivo de la violencia familiar que lo practique; y así se ha desarrollado en su adolescencia y su desarrollo hasta la ancianidad, será siempre sujeto activo de la violencia familiar, una ley no cambiará la formación que tuvo durante su vida en la familia.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.