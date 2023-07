¡Todas las actas del Registro Civil son solemnes!

Los actos jurídicos solemnes en el Código Civil para la Ciudad de México y en consecuencia de los de las entidades federativas, más el Código Civil Federal, no regulan, no ordenan, no legislan, los legisladores no saben y los que los hicieron en su momento tampoco, qué es la solemnidad como la máxima expresión de la voluntad que la ley exige en una forma determinada para que los actos jurídicos existan.

Hojear el Código Civil para la Ciudad de México y revisar sugiero a quienes me honran leyendo esta columna, el Título Cuarto que se denomina Del Registro Civil, contiene del artículo 35 al 135 Ter, lo que se refiere a las diferentes clases de actas del estado civil, que debería llamarse estado familiar, pero así está en la ley, que regula sin una sistemática adecuada, porque en todas estas actas que voy a mencionar, para que existan deben ser suscritos, celebrados y realizados ante el Juez del Registro Civil.

Primero en las disposiciones generales, en el artículo 35, se habla de que son los Jueces del Registro Civil quienes deben autorizar los actos y actas del estado civil, los hechos jurídicos registrales; el reconocimiento de identidad de género con nuevas actas de nacimiento; la inscripción de Deudores Alimentarios Morosos en el Registro Civil. Participación del Registro Público de la Propiedad. Convenios del Registro Civil con sociedades de información crediticia; en otras palabras, lo que ahí está contemplado son los requisitos, y ratificamos, que todas son actas solemnes, empezando por las que regulan las disposiciones generales; después las actas de nacimiento; las de reconocimiento de hijos; las de adopción; las de tutela; la de emancipación, que han sido derogadas del cuerpo normativo en análisis; las actas de matrimonio; así como las actas, anotaciones e inscripciones de divorcio; las de defunción, las actas de las inscripciones de las anotaciones que declaran o modifican el estado civil de la capacidad legal de las personas; y finalmente la rectificación, modificación y aclaración de las actas del Registro Civil; todas estas mediciones exigen que la manifestación de la voluntad de los que participan y específicamente del Juez del Registro Civil sea la que personifique la solemnidad para que estos actos puedan existir. Si tomáramos ejemplos, para no cansar la atención de quienes me honran leyendo estas notas, deberíamos considerar, primero que hablando de las formas, incluso con soporte informático y en su caso mecanográficas, requieren, y es un ejemplo, que “los Jueces del Registro Civil, asentarán en formas especiales que se denominarán formas del Registro Civil, las actas a que se refiere el artículo anterior.

Las inscripciones se harán a través de los soportes informáticos que se contengan y en su caso, mecanográficamente.

El Registro Civil, además resguardará las inscripciones por medios informáticos o aquéllos que el avance tecnológico ofrezca, en una base de datos en la que se reproduzcan los datos contenidos en las actas asentadas en las formas del Registro Civil que permitan la conservación de los mismos y la certeza sobre su autenticidad.”

Todo esto es solemne. Las formas que ordena el registro donde se deben asentar las actas, y lo más importante, el funcionario, el Juez del Registro Civil que tiene fe pública y que debe dar esa hipótesis para que aparezcan lo que se dice en esa acta, si no fuera, fijarse bien distinguidos lectores, en presencia del Juez del Registro Civil, no habrá esas actas que acabamos de mencionar.

Otro ejemplo serían las actas de nacimiento, porque si bien se exige que se presente al niño ante el Juez del Registro Civil en su oficina o en donde hubiere nacido, y que lo deben acompañar un certificado de nacimiento, aquí la solemnidad es que sólo el Juez del Registro Civil puede dar fe y levantar el acta correspondiente; inclusive es obligación de declarar ante el Juez del Registro, los nombres del padre, la madre y los demás, pero en esencia, lo fundamental de nuestras afirmaciones, es que siempre se requiere la presencia del Juez del Registro Civil, lo mismo ocurre con las actas de reconocimiento posterior que se hace al registro y en este deben hacerse anotaciones en el acta de nacimiento original, y todo esto debe ser establecido, reconocido y asentado por el Juez del Registro Civil.

También diríamos como otro ejemplo en las actas de adopción, porque una vez que se haya hecho todo esto judicialmente y que se autorice ésta, debe el Juez dentro del término de tres días, remitir esa copia al Juez del Registro Civil, para que éste con la comparecencia el adoptante levante el acta correspondiente; esto es trascendente, porque si bien ya hay un juicio y se ordenó la adopción, para que haya el acta tiene que levantarla el Juez del Registro Civil, y lo mismo ocurre con las actas de tutela, las de matrimonio con más razón, y quizá en éste, para terminar nuestro comentario, valdría la pena resumir, que cuando se habla de requisitos para contraer matrimonio, en virtud de que es un acto jurídico solemne de Derecho Familiar, los pretendientes deben expresar su voluntad ante el Juez del Registro Civil quien lo verificará, además deberá anexarse a la solicitud de matrimonio y certificado del Registro de Deudores Alimentarios, donde conste si están o no inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; igualmente es requisito tomar el curso prenupcial para prevenir la violencia familiar, la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar, la equidad de género, las relaciones de pareja, los fines del matrimonio, derechos y obligaciones de los cónyuges y el régimen patrimonial pactado.

CONCLUSIÓN

Todas las actas del Registro Civil son actos jurídicos solemnes por las razones expuestas.

*Profesor de Carrera, con 56 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.