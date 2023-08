¡Testar es un acto de amor y revaloración de la familia!

La ley mexicana, concretamente el Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI, desde el punto eminentemente formal y jurídico, considera que “un testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte” Así lo ordena el artículo 1295 del cuerpo normativo citado.

Con un enfoque diferente y dándole al testador su valor como persona y como dueño de los bienes, y a la familia que le ha dado a él el apoyo y lo que ha necesitado para proyectarse en la vida, sea política, social, económica, cultural, es decir en cualquier actividad; ejemplos sobran, de políticos, de legisladores, de conflictos de Derecho Familiar entre los cónyuges, pero finalmente y es la esencia de esta nota periodística, en el pasado formulaba yo la pregunta siguiente: ¿Qué puede hacer una persona, un jefe de familia, una mamá, un hermano o un miembro de la familia, que quiera otorgar un testamento?. Ya lo que dijimos al principio llena este requisito, de qué es el testamento; pero quisiera yo que ustedes distinguidos lectores que me acompañan, reflexionen junto conmigo sobre lo que va más allá de lo que ordena y expresa la ley, sobre todo en el precepto citado. Desde la perspectiva de quien esto escribe, el acto de otorgar un testamento es un acto de conciencia; conciencia de quien otorga el testamento y que esté seguro, que haya reflexionado y que tenga, no la conciencia del punto de vista de la capacidad que es otra hipótesis, sino el sentimiento interno, el de la persona cuando siendo propietario de los bienes los va a dejar en un testamento a quien él desee; es normalmente a la familia, a la cónyuge, a la concubina, a los parientes.

Pero también es un acto de responsabilidad, desde el punto de vista del testador, porque tiene que darse cuenta que lo que haga o deje de hacer en él, la expresión de su última voluntad testamentaria, debe ser con tal dimensión de responsabilidad, que prevea, que asegure, que su familia cuando él se haya ido disfrute de esos bienes, que en su momento, si bien él es el propietario, de algún modo toda la familia ha contribuido a fortalecer ese patrimonio.

También piense usted más allá de la ley, que testar es un acto de cariño, de amor, de previsión, dirigido a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su cónyuge, en general a la familia, pero más allá de la expresión fría de un acto jurídico testamentario, queremos llamar la atención de quienes nos honran leyendo esta columna, de que esos actos de conciencia, de responsabilidad, de cariño y de amor son fundamentales al otorgar un testamento.

Acto de previsión para el futuro, se otorga en el presente y tendrá efectos más adelante, sobre todo para que esa familia siga unida, protegida y no sea el reparto de los bienes el motivo de una desavenencia entre ellos.

También consideramos que testar es un acto de generosidad, de dar, de halagar, porque el que da, el que regala, tiene como fundamento su máxima satisfacción, porque incluso la raíz latina de regalar es halagar, y en este caso quien más y mejor va a resultar halagado es usted al otorgar ese testamento.

También es evidente que se trata de un acto para garantizar la estabilidad familiar. Ordenar, prever, procurar, lograr, que la expresión de su última voluntad, en ese acto jurídico testamentario, traiga como efecto la permanencia, la unión, el incremento de la solidaridad entre los miembros de la familia.

También consideramos que es un acto de agradecimiento, de agradecimiento del testador a la vida; a la familia; a la esposa en su caso, a los hijos y en general a quienes integran la familia.

No podemos dejar de mencionar que también es un acto de solidaridad familiar, porque buscar para ellos la tranquilidad cuando usted como dueño de los bienes, como responsable de esa familia, cuando ya no esté con ellos, se le recuerde con el afecto, el cariño que merece un padre o una madre, o de quien otorga el testamento, para beneficio y protección de su familia.

Quizás sea uno de los aspectos más importantes, ratificar que es un acto de expresión de su libre voluntad, de su reflexión, del balance que usted ha hecho en su vida y de lo que quiere que ocurra con sus bienes cuando se haya ido. Esa voluntad tiene que ir amalgamada de responsabilidad, que ya antes habíamos mencionado, pero que reiterarla es fundamental para tener ese sentimiento de entrega y de protección a la familia.

Sirve de fundamento todo lo que acabamos de señalar, no la ley, no el mandato jurídico, no lo que obliga la ley, no el deber jurídico impuesto unilateralmente por la ley, sino el deber moral, el deber espiritual, el deber de la vida, el deber de cuánto le debemos a nuestra familia, que a su vez en su momento nosotros también fuimos recipiendarios y beneficiarios de estas figuras cuando éramos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ancianos, y que ahora toca el turno de garantizar con el testamento, ese acto de amor, la revaloración y unión de su familia.





Profesor de Carrera, con 56 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.