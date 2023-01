Raúl Contreras Bustamante, a la vanguardia en la enseñanza del Derecho en México

Superada la pandemia y los retos que ésta significó para la enseñanza del Derecho en México y específicamente en la Facultad de esta disciplina en la UNAM, que sigue siendo la número uno en los países de Habla Hispana, (aquí debemos de considerar que en el mundo 650 millones de personas hablan español), hoy 30 de enero del 2023 se inicia una nueva etapa histórica, trascendente, importante para la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre todo para nuestro Director que ha logrado llevar a nuestra institución a los más altos lugares en todos los niveles.

La Universidad Nacional Autónoma de México es única. Es universal. Es la madre, sin metáforas, de quienes hemos sido sus hijos, hemos estudiado y hemos aprendido en sus aulas. Es la Facultad de Derecho, con sus reformas, con sus grandes maestros, con sus tratadistas, con las glorias del pasado, las del presente y las que están por venir, porque sigue siendo el corazón, los ojos, el pulso del país que se siente en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Sus programas actualizados, sus materias puestas al día en el siglo XXI, y haber superado el reto de la pandemia, porque hoy la mayoría de las clases son presenciales, pero por supuesto se ha dejado también el complemento de las que son en línea, para que los maestros, por su edad o por sus condiciones físicas no lo puedan hacer en persona, siga la Universidad teniendo de parte de ellos la bondad de sus conocimientos y sus enseñanzas; igualmente quienes en este nuevo semestre que se inició hoy, estamos con una fuerza renovada, para seguir y ratificar el lugar que tiene nuestra Facultad de Derecho en el mundo del Derecho, no solamente de Habla Hispana, y además para defenderla de cualquier otra agresión que pueda venir de instituciones privadas o particulares, sobre todo porque se pretende, sin éxito, involucrarla en otras cuestiones que nada tienen que ver con nuestra institución.

No me ocupo de los últimos escándalos en donde ha habido bulos, noticias falsas, inventos, ignorancia, prácticamente doctos ignorantes (Oxímoron), que no saben o no conocen las leyes universitarias, lo que rige los destinos de los que somos miembros de la comunidad y que estamos sometidos a las leyes orgánicas y a todo lo que rige la vida universitaria; en esas condiciones es muy importante ratificar que seguiremos siendo la Facultad de Derecho a la vanguardia, que seguiremos siendo la señera, que estamos en el lugar ubicado que nos corresponde, gracias a quien nos dirige en este momento, a los diferentes profesores de carrera, de tiempo completo, de medio tiempo, en sus diferentes niveles, de la gran labor que hacen los profesores de asignatura, y sobre todo tener en cuenta que el Derecho, la Ciencia Jurídica es la que permite tener el equilibrio en todos los demás órdenes; y en este caso debemos luchar porque la política y todo lo que tenga que ver con ella se subordine al Derecho, a la justicia y a las normas constitucionales.

Asimismo debemos congratularnos y subrayar que la presencia de los diferentes profesores eméritos en nuestra institución, como la del gran penalista Raúl Carrancá y Rivas; o la de Rolando Tamayo y Salmorán, o la de Elvia Arcelia Quintana Adriano, el del recientemente fallecido Doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, el del expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Doctor que recibió además la mención “Cum Laude” Sergio García Ramírez, son ellos y sus obras el aval más importante de la enseñanza del Derecho en México.

CONCLUSIONES

Primera: La Universidad es universal y abre sus brazos y acoge a todos sea cual fuere su credo, su situación social, económica, cultural o familiar.

Segunda: Todos recibimos las enseñanzas, los ejemplos y lo practicamos, y una vez que nos convertimos en profesionistas escogemos caminos diferentes con los instrumentos de conocimientos que hemos recibido y hemos tenido de nuestros profesores.

Tercera: México y la UNAM son más grandes que cualquier Presidente de la República, que cualquier Ministro de la Corte o cualquier otra cuestión que se atraviese en el camino; la Universidad y la Facultad de Derecho enhiestas ambas, seguirán siendo el camino, la guía, el objetivo principal para que México siga siendo el gran país que ha sido hasta ahora.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.