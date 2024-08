Derecho Familiar / ¿Qué puede usted hacer con sus bienes antes de morir?

Segunda edición para el año 2024

El título que tiene esta obra de nuestra autoría, y que la primera edición la escribimos el mes de enero de 1993, y se imprimieron 5000 ejemplares, hemos decidido, con el apoyo de la Editorial Porrúa y del ingeniero José María Castellanos Elías, Director de Impresores Don José, por la trascendencia que tiene el Derecho Familiar Patrimonial, nombre que ha adquirido ya fuerza propia y que viene a ser el sinónimo mejorado del Derecho Sucesorio, del Derecho de los Bienes, de sucesión legítima, testamentaria y otros nombres; nuestra intención, el objetivo es que esta materia pueda ser leída, analizada y aprendida, por las personas que no poseen la ciencia del Derecho y que les puede aclarar muchas dudas, la temática tan distinta que contiene este libro, de la que solamente daría yo dos o tres ejemplos del contenido, por ejemplo un artículo dice "¿Hizo testamento y se le olvidó dejar alimentos? ¿Quién y cómo se reparten los bienes en una herencia? Una tercera para despertar el interés de quienes me honran leyendo esta obra, ¿Es usted albacea testamentario o legítimo, conoce sus obligaciones, sabe cuáles son sus derechos?

El libro original en su primera edición, tuvo una gran acogida, y desde la personalidad que escribió el prólogo, quien fuera Directora del Periódico en su edición nacional, “El Sol de México”, la Licenciada Pilar Ferreira García, sigue teniendo vigencia, por lo que la nueva edición que verá pronto la luz, vendrá este prólogo y otro específicamente, de acuerdo a las reformas que estamos elaborando para la segunda edición.

¿Qué puede hacer con sus bienes antes de morir?, Es el título que escogimos para esta obra, con el propósito de que nuestros lectores, reflexionen en una de las etapas de su vida, frente a la hipótesis de haber acumulado dinero, riquezas, bienes muebles o inmuebles, o algunos otros, en los que la voluntad de la persona, sea la norma suprema que determine a quién, cuándo, cómo, por qué y en qué circunstancias deben entregarse esos bienes.

A lo largo de este libro, en su nueva segunda edición del siglo XXI y que estará circulando en este año, usted irá encontrando en un lenguaje breve, sencillo y claro, respuestas a interrogantes intrincadas, cuestionamientos aparentemente irresolubles, que con una palabra o un consejo adecuados, le permitirán a usted, al conocer la exacta dimensión de la ley, cuál va a ser el destino de esos bienes de acuerdo a su voluntad.

Cuando hicimos esta primera edición, uno de los propósitos fue desentrañar con esta obra el significado del Derecho Familiar Patrimonial, que como dijimos ha sido conocido tradicionalmente como Derecho de Sucesiones, Derecho a la Herencia, a los Bienes, por Causa de Muerte, por la Vía Legítima, por la Vía Testamentaria, en fin, varios nombres que pretendemos desacralizar, aclarar el esoterismo que rodea en la mayoría de las ocasiones, a las normas legales, que repetidamente sólo pueden ser interpretadas, descifradas o entendidas por quienes poseen la Ciencia del Derecho, por quienes han hecho estudios jurídicos; empero, para nosotros, es más importante que usted -que no es abogado ni experto en Derecho, ni jurista- se imbuya del espíritu de este libro, penetre en las honduras y en las entrañas de los problemas que acarrea morirse sin dictar su última voluntad, desaparecer sin decidir cuál será el destino de sus bienes, morirse irresponsablemente, olvidando que frente a su familia, sus padres, sus hijos, su cónyuge o sus parientes, tiene la obligación de velar por el futuro de ellos, cuando usted haya desaparecido físicamente y también para que ese conjunto de riquezas, -pocas o muchas-, no vayan a dar a manos de alguna oficina gubernamental o a una beneficencia privada o pública, o en última instancia parientes que la ley ordena, deben recibir una parte de esos bienes; pero que la voluntad de usted, de haberla emitido en su momento oportuno, no hubiera sido en ese sentido.

Es importante para quienes nos honran leyendo este artículo y en su momento esta obra, para quienes no tienen la experticia del Derecho, conocer esta obra, interpretarla, saber sus modalidades y aplicarla a su persona o a sus seres queridos, para que al final de su etapa física, cuando aparezca la muerte, como usted haya previsto el destino de su persona, sus bienes, sus derechos, lo que durante una vida acumuló y que legítimamente, debe transmitir a quien considere más conveniente, haya o no parentesco, haya o no vínculo consanguíneo, porque finalmente, si decide testar, recuerde su voluntad será determinante, será la ordenadora del destino final de sus bienes. Debemos reiterar que nuestra intención es ubicar y poner en la realidad estas hipótesis, por lo que si ésto ayuda a resolver problemas nos daremos por satisfechos.

Además es un deber de nuestra parte, expresarles sin ambages, sin metáforas, porque éste no es un libro escrito para abogados, para doctos en Derecho, para quienes tienen esos conocimientos; en realidad, modestamente desde nuestra perspectiva es una obra que pretende iluminar el camino de quienes en la oscuridad del Derecho Familiar Patrimonial, necesitan una orientación para cumplir con uno de los deberes más importantes que tienen el hombre y la mujer en relación a su familia, dejarla protegida -si tiene los recursos materiales para ello-, para después de su muerte.

*Profesor de Carrera, con 57 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.