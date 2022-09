¡Prisión de tres a cinco años al que no pague la pensión alimenticia!

El tema de las pensiones alimenticias para menores o mayores o para quienes tienen derecho a recibirla, atraviesa por una crisis permanentemente porque hay muchos subterfugios legales; recursos y otras “chicanas” que dan por resultado burlar el pago de la pensión alimenticia.

Debemos considerar que tanto el Código Penal para la Ciudad de México en el artículo 193 ordena: “Al que incumpla con su obligación —desde nuestra perspectiva es un deber jurídico que se impone unilateralmente por la ley— de dar alimentos a las personas —hijos menores, cónyuge, concubina o quien lo necesite— que tienen derecho a recibirlos, se les impondrá —al deudor alimentario— de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días de multa y además el pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente.”

Esto significa y es evidente que así ocurre reiteradamente en los tribunales de la Ciudad de México, hay sujetos que se autodenominan pobres; otros ocultan los bienes; muchos cometen fraudes; corrompen a los tribunales familiares; y acuden a cualquier cantidad de trampas para no pagar los alimentos.

El Código Civil para la Ciudad de México en el artículo 309, al referirse a esta materia en esencia dice que el Juez Familiar tiene el deber de que esto se haga efectivo. Que hay diferentes supuestos jurídicos para que se constituya en deudor alimentario moroso, que esa es la calificación que se le da al que no paga, para que se le inscriba en el Registro de Deudores Morosos; y una vez que haya pagado cancelar ésto.

Lo trascendente es que el bien jurídico protegido tutelado, es que las personas que tienen derecho a los alimentos no los pierdan; y en ese sentido también es importante señalar, cuál es una de las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que fue ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que quien intentó un amparo para no pagar lo perdió, en consecuencia se le ratificó la pena de tres años de cárcel, si bien como dice la ley no perdió los derechos familiares si fue a la cárcel por no pagar la pensión alimenticia.

Ejemplos hay muchos, hay personas que renuncian a su trabajo o pretenden dejarlo para no pagar; otros ocultan los bienes, sus recursos, se declaran insolventes para no pagar; pero evidentemente que el deudor alimentario que no pague completa la pensión se le podrá denunciar y ponerlo en la cárcel de acuerdo a la gravedad del asunto.

Al respecto para que quienes me honran leyendo esta columna tengan una información más precisa transcribiré el texto del artículo 309 del Código Civil para la Ciudad de México que ordena: “El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto para la integración, corresponde al Juez de lo Familiar fijar la manera de administrar los alimentos, según las circunstancias. —Ahora lo que sigue es muy importante y tenemos que transcribirlo para mejor proveer nuestras afirmaciones—. Aquella persona —el deudor alimentario— que incumpla con lo señalado en el párrafo anterior por un periodo de noventa días —esto es gravísimo porque noventa días no hay quien lo aguante sin comer, pero en el caso específico hay quien lo burla y no lo cumple— se constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos proporcionando al registro los datos de identificación del deudor alimentario —por ejemplo su pasaporte, su credencial de elector, no permitirles salir de la ciudad o del país—, que señala el artículo 323 Octavus los cuales le serán proporcionados al Juez por el acreedor alimentario.

El deudor alimentario moroso que acredita ante el Juez que ha pagado se le quita del Registro; pero esto ya no es importante. El artículo 323 Octavus, en el que se señalan que deben darse los datos del deudor alimentario moroso para que se le inscriba en el Registro; en este caso se le va a identificar con su nombre, apellido, su registro de contribuyente, su clave única de registro, de población, así como el nombre de a quién le debe, los datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, cuánto no ha pagado y cuánto debe, quién ordena ese pago; y los datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción.

CONCLUSIONES

Los deudores alimentarios morosos son normalmente sujetos activos de un fraude.

Segunda: Acudir al Código Penal para exigir el cumplimiento es una de las vías más importantes.

Tercera: Noventa días es un plazo demasiado largo para proceder penalmente.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.